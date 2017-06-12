مشروع قانون العمل: تحديد آجال استلام مقترحات الشركاء الاجتماعيين

الجزائر- كشف وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي ، مراد زمالي ، اليوم الاثنين بالجزائر أنه تقرر "تحديد آجال " لاستلام ملاحظات واقتراحات الشركاء الاجتماعين والنقابات حول مشروع قانون العمل الجديد.

وأوضح السيد زمالي في تصريح للصحافة عقب تنظيم احتفالية بمناسبة إحياء اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال،أنه تقرر "تحديد آجال" لاستلام ملاحظات و اقتراحات الشركاء الاجتماعين و النقابات حول مشروع قانون العمل الجديد (دون أن يذكر هذه الآجال).

وعقب ذلك يقول الوزير- سيتم تحديد رزنامة لدراسة هذه المقترحات، و التعديلات وذلك من أجل "التسريع في وتيرة طي مرحلة المشاورات بشكل نهائي وبتالي المرور إلى المراحل المتبقية ".

وفي ذات المنحى ، أكد الوزير "عزم " دائرته الوزارية على دراسة ملف قانون العمل، سيما في ظل ضرورة تحيينه وذلك تماشيا مع المستجدات المسجلة في ميدان العمل على المستوى الدولي.

وفي موضوع آخر، يتعلق بمنظومة الضمان الاجتماعي ، أكد السيد زمالي أهمية البحث عن مصادر تمويل جديدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، مشيرا على عمل الفرق التي تنشط في مجال البحث عن حلول ناجعة من شأنها ضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي التي وصفها ب" المكسب الوطني" ، الذي يستوجب الحفاظ عليه.