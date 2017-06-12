وزير الأشغال العمومية والنقل يبحث مع سفيري فرنسا والصين بالجزائر تطوير العلاقات المشتركة في القطاع

الجزائر - تحادث وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، اليوم الاثنين مع سفيري فرنسا والصين بالجزائر برنار ايمي و يونغ غوانغيو على التوالي حول سبل ووسائل تعزيز التعاون في القطاع، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

ويندرج لقاء السيد زعلان بسفير فرنسا وسفير الصين بالجزائر في اطار "تعزيز وتطوير سبل التعاون والشراكة بين هذين البلدين في مجال الاشغال العمومية والنقل" حسبما أوضحه البيان.

وقد تمحورت المحادثات بين وزير الأشغال العمومية والنقل وسفير فرنسا حول العناصر الأساسية للتعاون والشراكة بين البلدين والوسائل المساعدة على تطويرها كما استعرضا العديد من النقاط ذات الاهتمام المشترك خاصة المتعلقة بمجال السكك الحديدية والنقل البحري والجوي والتي هي محل متابعة متواصلة بين الطرفين.

وأفاد البيان من جهة أخرى أن المحادثات التي دارت بين السيد زعلان وسفير الصين تمحورت حول العناصر الاساسية للتعاون والشراكة بين البلدين والنقاط ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا الصدد، أكد السيد زعلان على ضرورة الرقي بهذه الشراكة ووضع كل السبل والوسائل لإنجاحها فيما عبر سفير الصين عن ارتياحه على الثقة والعلاقات الوطيدة التي تربط الجزائر ببلاده.

هذا وقد ثمن الوزير وضيفاه مستوى علاقات التعاون الجيدة التي تربط الجزائر ببلديهما في مجال الأشغال العمومية والنقل.