الجزائر-روسيا: عدة مشاريع استثمارية في الصناعية الميكانيكية منتظرة

الجزائر- ذكر نائب الوزير الروسي للصناعة و التجارة السيد الكسندر موروزوف في حوار لوأج أن إمكانيات الشراكة بين روسيا و الجزائر واعدة و تسمح بخلق مشاريع مختلطة في قطاعات الصناعة الميكانيكية و الطاقات المتجددة.

و صرح السيد موروزوف -الذي اختير بلده كضيف شرف لمعرض الجزائر الدولي في مايو المنصرم- قائلا :" ينبغي علينا اليوم التفكير في مشاريع صناعية ملموسة و ذات تكنولوجيا عالية في اتجاه ترقية الشراكة الثنائية في مجال الاستثمار. و ترى الحكومتان الجزائرية و الروسية انه من الضروري زيادة تنويع العلاقات الاقتصادية و التجارية ما بين البلدين".

و كشف انه في مجال صناعة السكك الحديدية أعربت ثلاث شركات عن استعدادها للاستثمار بالجزائر من خلال شراكات طويلة المدى.

و تتمثل هذه الشركات في "اورالغونزافود" و "باو ان-بي-كا او-في-كا" و "زاو ترانسماكهولدينغ".

و أوضح ان هذه الشركات "مهتمة بانجاز مشاريع مع شركاء جزائريين من خلال مصانع مشتركة لتجميع العتاد المتحرك و خلق مراكز خدمات في قطاع السكك الحديدية".

إضافة إلى هذا ابدت شركة "باو كاماز" الروسية -التي تعد حسبه اكبر منتج للسيارات الثقيلة بروسيا- "استعدادها لوضع اقتراحات في مجال الشراكة في صناعة السيارات".

من جهة اخرى كشف السيد موروزوف عن مشروع أخر مع الشركة الروسية "روستسالماك" من اجل صناعة الحاصدات-الدارسات بالجزائر مضيفا ان هذا المشروع هو "الآن قيد الدراسة".

و اعتبر ان جميع هذه المشاريع من شأنها تامين الظروف اللازمة لتعزيز التعاون الثنائي و دفع وتيرة الاستثمارات المشتركة بين الجزائر و روسيا.

و تبدي الشركات الروسية كذلك اهتماما بالتعاون مع الجزائر في مجالات اخرى مثل الطاقة النظيفة و معالجة النفايات الصناعية و المنزلية و كذا تسيير الموارد المائية.

و بخصوص التعاون في الطاقات المتجددة عبر الوزير عن الاهتمام الذي يوليه بلده لبرنامج الطاقات المتجددة الذي شرعت الجزائر في تجسيده بغية بلوغ طاقة انتاج قدرها 4.500 ميغاواط في غضون 2030.