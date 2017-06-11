وزير الأشغال العمومية والنقل يتحادث مع سفيري بريطانيا وفنزويلا

الجزائر- استقبل وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان اليوم الاحد كل من سفيري بريطانيا وفنزويلا بالجزائر أوندرو نوبل وجوزي دو سوجوريي على التوالي حيث دارت المحادثات حول سبل ووسائل تعزيز التعاون في القطاع لاسيما في مجال النقل الجوي والبحري حسبما أفاد به بيان للوزارة.

ويندرج لقاء السيد زعلان بسفير بريطانيا العظمى وسفير فنزويلا بالجزائر في اطار "تعزيز وتطوير سبل التعاون والشراكة بين هذين البلدين في مجال الاشغال العمومية والنقل" حسبما أوضحه البيان.

و خلال الاجتماع الذي جمع وزير الأشغال العمومية والنقل بسفير بريطانيا أكد الطرفان ضرورة تبادل الخبرات والتجارب في عدة محاور خاصة منها النقل البحري والجوي.

وفي هذا الصدد أكد السيد زعلان على ضرورة الرقي بهذه الشراكة ووضع كل السبل والوسائل لإنجاحها.

ومن جهته عبر السفير البريطاني عن ارتياحه للثقة والعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين حسب ذات المصدر.

وأفاد البيان كذلك أن المحادثات التي دارت بين السيد زعلان وسفير فنزويلا تمحورت حول السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجال النقل الجوي والبحري.

هذا وقد ثمن الوزير وضيفاه مستوى علاقات التعاون الجيدة التي تربط الجزائر ببلديهما.