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جامع الجزائر الأكبر: تحديد قائمة المواد المعفاة من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية عند الاستيراد (جريدة رسمية)

  أدرج يـوم : السبت, 10 حزيران/يونيو 2017 17:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 48 مرات
جامع الجزائر الأكبر: تحديد قائمة المواد المعفاة من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية عند الاستيراد (جريدة رسمية)
صورة وأج أرشيف

الجزائر - حددت قائمة المواد والتجهيزات المعفاة من الرسم  على القيمة المضافة والحقوق الجمركية عند الاستيراد الداخلة في انجاز جامع  الجزائر في قرار لوزارة السكن والعمران والمدينة نشر في الجريد الرسمية رقم  32.

وتضم هذه القائمة 42 منتوج وتجهيز معفى من الرسم على القيمة المضافة والحقوق  الجمركية عند الاستيراد حسب هذا النص التنظيمي.

وبالنسبة للمنتجات ومواد البناء التي يبلغ عددها 17 فيتعلق الامر بالطلاء  والارضيات الخشبية والجبس والطلاء والجدران والاسقف والنجارة المعدنية وعدد من  انواع الحجارة والرخام غير المقطع الى كتل وخشب للتلبيس والدهان والنباتات  وغيرها.       وفيما يخص التجهيزات المعنية بهذا القرار فان الامر يتعلق ب25 تجهيز أهمها  التهوية ونظام الغلق والاثاث والدرج والمنابر والرصاصة والتدفئة والتكييف والمصاعد ونظام الصوت والاعلام الالي والاتصال والانارة وشبكتي الغاز  والكهرباء وخزانات المياه.

ويثبت مطابقة المواد والتجهيزات المستوردة مع الاعفاء من الرسم على القيمة  المضافة والحقوق الجمركية مع المواد والتجهيزات الواردة في القائمة وكذا صفة  المرسل من طرف المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره من  خلال شهادة يسلمها الى الجمارك.

 

ويأتي هذا القرار المحدد لقائمة المواد المعفاة من الرسم على القيمة المضافة  والحقوق الجمركية عند الاستيراد الداخلة في انجاز جامع الجزائر تطبيقا لأحكام  المادة 77 من قانون المالية لسنة 2017.

كلـمات مفتـاحيــة :
جامع الجزائر الأكبر: تحديد قائمة المواد المعفاة من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية عند الاستيراد (جريدة رسمية)
  أدرج يـوم : السبت, 10 حزيران/يونيو 2017 17:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 48 مرة   شارك

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