سوناطراك-إيني: التوقيع على عدة اتفاقيات شراكة

الجزائر - وقعت الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" و المجمع الطاقوي الإيطالي "إيني" يوم السبت على عدة اتفاقيات شراكة في مجال المحروقات حسب ما جاء في بيان لسوناطراك.

و يتعلق الأمر باتفاقيات شراكة تسمح "بمواصلة الاستغلال المشترك للمحروقات و إنجاز الأعمال الإضافية لرفع احتياطات المحروقات التي يمكن استرجاعها" حسب ذات المصدر.

و يندرج التوقيع على هذه الاتفاقيات "في إطار التعاون المتواصل الذي يميز العلاقات الممتازة بين سوناطراك و إيني اللذان يؤكدان على إرادتهما لتعزيز شراكتهما التاريخية" وفق البيان.

و كان الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن قدور قد استقبل في مايو الفارط بالجزائر الرئيس المدير العام لشركة إيني كلاوديو ديسكالزي.

و تمحورت المحادثات بين الطرفين حول وضعية الشراكة بين سوناطراك و إيني "التي تتميز بتعاون طويل المدى في مجال الصناعة النفطية في الجزائر".

وخلال هذا اللقاء أكد السد ولد قدور لضيفه استعداد سوناطراك لتعزيز الشراكة مع ايني لاسيما في مجالات الاستكشاف والبتروكيمياء والبحث والتطوير وكذا في تسويق الغاز الطبيعي والمميع.

و لفت في هذا الإطار إلى ان سوناطراك "ترحب بكل اقتراح يعود بالمنفعة على الطرفين".

و من جانبه عبر السيد ديسكالزي عن سروره بمحادثته مع نظيره بسوناطراك حول مختلف الملفات التي تهم الشركتين مؤكدا بأن إيني لديها "طموحات كبيرة في تكثيف شراكتها مع سوناطراك في مشاريع جديدة في الجزائر وفي الخارج".

و كانت سوناطراك وايني قد وقعتا في نوفمبر 2016 بروما على العديد من اتفاقيات التعاون في المجال الطاقوي.

وتشمل هذه الاتفاقيات الاستكشاف إضافة الى مجالات اخرى على غرار تطوير الطاقات المتجددة والتكرير والبتروكيمياء والبحث والتطوير.

و في مارس الماضي قام مجمع سوناطراك ومجمع إيني بإعطاء إشارة انطلاق أشغال أول محطة للطاقة الشمسية موجهة لحقل نفطي و هو ما يعد أول خطوة للانتقال نحو التموين الكهربائي بالطاقة الشمسية للحقول النفطية التابعة لشركة النفط الوطنية. و يتعلق الأمر بالحقل النفطي بير الرباع الشمالي (ورقلة).

و ستستعمل محطة بير رباع الشمالي التي تبلغ طاقتها 10 ميغاواط حوالي 32.000 لوحة شمسية على مساحة 20 هكتار محاذية لهذا الحقل و هو ما سيسمح باقتصاد ما يعادل 6 مليون متر مكعب سنويا من الغاز.