شركة الخطوط الجوية الفرنسية تعزز وجهتها نحو الجزائر بخط جديد بين مونبوليي والجزائر العاصمة

باريس-قررت شركة الخطوط الجوية الفرنسية تعزيز وجهتها نحو الجزائر من خلال اقتراح, خط جديد يربط بين مونبوليي و الجزائر ابتداء من 29 اكتوبر المقبل, حسبما علمت واج يوم الجمعة لدى الشركة.

و أضاف ذات المصدر ان الرحلات ستتم على متن طائرتين من نوع ايربوس (أ319) و ايربوس (أ320) بمعدل رحلتين في الاسبوع يومي الاثنين و السبت.

و ستنطلق رحلة يوم الاثنين من مونبوليي (على الساعة 11 و 05 دقائق حسب التوقيت المحلي و تصل الى الجزائر العاصمة على الساعة ال12 و 40 دقيقة, و رحلة يوم السبت تكون على الساعة ال10 و 45 دقيقة و الوصول الى الجزائر العاصمة يكون على الساعة 12 و 20 دقيقة, حسبما اكد ذات المصدر.

و انطلاقا من الجزائر العاصمة, تمت برمجة الرحلات يومي الاثنين على الساعة 13 و 55 دقيقة و السبت على الساعة 13و 50 دقيقة.

و تحسبا لشتاء 2017/2018 تقترح الخطوط الجوية الفرنسية قرابة 37 رحلة اسبوعية نحو ثلاث وجهات بالجزائر موزعة كالتالي: رحلتين (2) اسبوعيتين تربط مونبوليي بالجزائر العاصمة و 28 رحلة اسبوعية تربط بين باريس-شارل ديغول بالجزائر العاصمة و حوالي 7 رحلات اسبوعية تربط بين باريس-شارل ديغول و وهران.