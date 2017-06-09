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شركة الخطوط الجوية الفرنسية تعزز وجهتها نحو الجزائر بخط جديد بين مونبوليي والجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الجمعة, 09 حزيران/يونيو 2017 18:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 25 مرات
شركة الخطوط الجوية الفرنسية تعزز وجهتها نحو الجزائر بخط جديد بين مونبوليي والجزائر العاصمة

باريس-قررت شركة الخطوط الجوية الفرنسية تعزيز وجهتها نحو  الجزائر من خلال اقتراح, خط جديد يربط بين مونبوليي و الجزائر ابتداء من 29  اكتوبر المقبل, حسبما علمت واج يوم الجمعة لدى الشركة.

و أضاف ذات المصدر ان الرحلات ستتم على متن طائرتين من نوع ايربوس  (أ319) و ايربوس (أ320) بمعدل رحلتين في الاسبوع يومي الاثنين و السبت.

و ستنطلق رحلة يوم الاثنين من مونبوليي (على الساعة 11 و 05 دقائق  حسب التوقيت المحلي و تصل الى الجزائر العاصمة على الساعة ال12 و 40 دقيقة, و  رحلة يوم السبت تكون على الساعة ال10 و 45 دقيقة و الوصول الى الجزائر العاصمة  يكون على الساعة 12 و 20 دقيقة, حسبما اكد ذات المصدر.

و انطلاقا من الجزائر العاصمة, تمت برمجة الرحلات يومي الاثنين على  الساعة 13 و 55 دقيقة و السبت على الساعة 13و 50 دقيقة.

و تحسبا لشتاء 2017/2018  تقترح الخطوط الجوية الفرنسية قرابة 37 رحلة  اسبوعية نحو ثلاث وجهات بالجزائر موزعة كالتالي: رحلتين (2) اسبوعيتين تربط  مونبوليي بالجزائر العاصمة و 28 رحلة اسبوعية تربط بين باريس-شارل ديغول  بالجزائر العاصمة و حوالي 7 رحلات اسبوعية تربط بين باريس-شارل ديغول و وهران.

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شركة الخطوط الجوية الفرنسية تعزز وجهتها نحو الجزائر بخط جديد بين مونبوليي والجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الجمعة, 09 حزيران/يونيو 2017 18:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 25 مرة   شارك

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