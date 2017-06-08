القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بريد الجزائر تدعو زبائنها إلى التسجيل للحصول على البطاقات الذهبية

  أدرج يـوم : الخميس, 08 حزيران/يونيو 2017 12:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 79 مرات
بريد الجزائر تدعو زبائنها إلى التسجيل للحصول على البطاقات الذهبية

 الجزائر- دعت مؤسسة بريد الجزائر اليوم الخميس كل زبائنها،  الذي تأخروا في إرسال طلبات الحصول على البطاقة الذهبية  إلى تسجيل طلباتهم  عبر موقعها الإلكتروني مؤكدة أن مصالحها "ستعمل بصفة تدريجية على إنهاء صلاحية  بطاقات الدفع القديمة".

و طلبت المؤسسة في بيان لها زبائنها "الذي تأخروا في إرسال طلبات البطاقة  الإلكترونية الجديدة  إلى تسجيل طلباتهم عبر موقعها الإلكتروني في أقرب  الآجال  كما تعلم الجميع أن مصالحها ستعمل بصفة تدريجية على إنهاء صلاحية  بطاقات الدفع القديمة مستبدلة إياها بالبطاقة الذهبية".

كما تذكر بريد الجزائر زبائنها بأن عملية طلب البطاقة الذهبية تتم عبر موقعها  الإلكتروني  www.poste.dz  أين يمكن للمواطن أو الزبون أن يجد الاستمارة  الإلكترونية الخاصة بالبطاقة  ضمن الخدمات الإلكترونية التي يوفرها المكتب  البريدي الافتراضي (بريدي نت)--يضيف المصدر ذاته--.

وطمأنت مؤسسة بريد الجزائر زبائنها بشأن التوقيف التدريجي للبطاقات القديمة   الذي "لن يتم إلا بعد التأكد من استلام كل البطاقات التي جرى تسجيل طلبها عبر  الإنترنت".

كلـمات مفتـاحيــة :
بريد الجزائر تدعو زبائنها إلى التسجيل للحصول على البطاقات الذهبية
  أدرج يـوم : الخميس, 08 حزيران/يونيو 2017 12:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 79 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود