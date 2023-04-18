القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مواد غذائية: ارتفاع فاتورة الواردات خلال ال4 أشهر الأولى من 2017

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 حزيران/يونيو 2017 16:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 22 مرات
مواد غذائية: ارتفاع فاتورة الواردات خلال ال4 أشهر الأولى من 2017

الجزائر- عرفت الفاتورة الاجمالية الخاصة باستيراد المواد  الغذائية الأساسية ارتفاعا بأكثر من 17 فالمئة خلال الأربعة  (4) أشهر الأولى  لسنة 2017 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 خصوصا بالنسبة للحليب ومشتقاته  واللحوم  حسبما علمته واج من مصالح الجمارك.

وعليه فقد بلغت فاتورة استيراد الحليب ومشتقاته 25ر545 مليون دولار خلال  الأربعة اشهر الأولى من 2017 (مقابل 85ر311 مليون دولار خلال الأربع اشهر  الأولى من 2016)  أي بارتفاع قارب 75 فالمئة.

وبخصوص اللحوم  فقد قدرت فاتورة الواردات 65ر96 مليون دولار (مقابل 22ر72  مليون دولار)  بارتفاع قارب 34 فالمئة.

أما مادة السكر والسكريات فقد بلغت فاتورة استيرادها 71ر293 مليون دولار  (مقابل 62ر244 مليون دولار)  أي بزيادة تقارب 1ر20 فالمئة.  

وبلغت فاتورة الواردات من القهوة والشاي 22ر128 مليون دولار (مقابل 22ر108  مليون دولار )  أي بزيادة قاربت 5ر18 فالمئة.

فاتورة واردات الخضروات الجافة وأخرى بلغت 72ر133 مليون دولار (مقابل 74ر128  مليون دولار)  أي بزيادة قدرت ب 4 فالمئة.

من جانب آخر  عرفت فاتورة الواردات من الحبوب  السميد والدقيق انخفاضا طفيفا  حيث بلغت 1ر949 مليون دولار (مقابل حوالي 968 مليون دولار)  اي بتراجع قارب 2  فالمئة.

وعلى إثر ذلك  ارتفعت فاتورة استيراد هذه المواد الستة (6) إلى 14ر2 مليار  دولار خلال الاربعة (4) أشهر الأولى من 2017 مقابل 83ر1 مليار دولار خلال نفس  الفترة من سنة 2016 (+07ر17 فالمئة)

أما فيما يتعلق بالفاتورة الإجمالية من واردات المواد الغذائية فقد بلغت 82ر2  مليار دولار خلال الأربعة اشهر الأولى من 2017 مقابل 62ر2 مليار دولار خلال  نفس الفترة من 2016  بزيادة قدرت ب  8ر7 فالمئة.

كلـمات مفتـاحيــة :
مواد غذائية: ارتفاع فاتورة الواردات خلال ال4 أشهر الأولى من 2017
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 حزيران/يونيو 2017 16:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 22 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود