مواد غذائية: ارتفاع فاتورة الواردات خلال ال4 أشهر الأولى من 2017

وعليه فقد بلغت فاتورة استيراد الحليب ومشتقاته 25ر545 مليون دولار خلال الأربعة اشهر الأولى من 2017 (مقابل 85ر311 مليون دولار خلال الأربع اشهر الأولى من 2016) أي بارتفاع قارب 75 فالمئة.
وبخصوص اللحوم فقد قدرت فاتورة الواردات 65ر96 مليون دولار (مقابل 22ر72 مليون دولار) بارتفاع قارب 34 فالمئة.
أما مادة السكر والسكريات فقد بلغت فاتورة استيرادها 71ر293 مليون دولار (مقابل 62ر244 مليون دولار) أي بزيادة تقارب 1ر20 فالمئة.
وبلغت فاتورة الواردات من القهوة والشاي 22ر128 مليون دولار (مقابل 22ر108 مليون دولار ) أي بزيادة قاربت 5ر18 فالمئة.
فاتورة واردات الخضروات الجافة وأخرى بلغت 72ر133 مليون دولار (مقابل 74ر128 مليون دولار) أي بزيادة قدرت ب 4 فالمئة.
من جانب آخر عرفت فاتورة الواردات من الحبوب السميد والدقيق انخفاضا طفيفا حيث بلغت 1ر949 مليون دولار (مقابل حوالي 968 مليون دولار) اي بتراجع قارب 2 فالمئة.
وعلى إثر ذلك ارتفعت فاتورة استيراد هذه المواد الستة (6) إلى 14ر2 مليار دولار خلال الاربعة (4) أشهر الأولى من 2017 مقابل 83ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016 (+07ر17 فالمئة)
أما فيما يتعلق بالفاتورة الإجمالية من واردات المواد الغذائية فقد بلغت 82ر2 مليار دولار خلال الأربعة اشهر الأولى من 2017 مقابل 62ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 بزيادة قدرت ب 8ر7 فالمئة.