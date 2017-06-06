راوية يستقبل الرئيس المدير العام للشركة الوطنية الليبية للبترول

الجزائر- استقبل وزير المالية السيد عبد الرحمن راوية يوم الثلاثاء بالجزائر الرئيس المدير العام للشركة الوطنية الليبية للبترول السيد مصطفى صنع الله حسبما أكده بيان للوزارة .

وتطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى مواضيع مختلفة ذات أهمية مشتركة يضيف البيان.

وبهذه المناسبة عرض السيد صنع الله لوزير المالية الوضع الاقتصادي الراهن في ليبيا ومنه قطاع البترول والطاقة بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه هذا القطاع حسب ذات المصدر.

للتذكير كان السيد صنع الله قد استقبل يوم الاثنين من طرف وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ووزير الطاقة مصطفى قيتوني.

وخلال استقباله من طرف السيد مساهل صرح السيد صنع الله للصحافة بأن اللقاء كان "فرصة لاستعراض الحالة الاقتصادية في ليبيا وخصوصا وضع قطاع البترول والطاقة الذي يعتبر عماد الاقتصاد الليبي" مبرزا الدور المهم الذي من

المنتظر أن تلعبه الجزائر لاستقرار ليبيا وقطاع البترول بها.

وقال السيد صنع الله بأنه أخبر السيد مساهل بالوضع الراهن والصعوبات التي تواجه قطاع البترول بسبب الأزمة المالية التي تهز ليبيا معتبرا أن آراء وملاحظات السيد مساهل "في غاية الاهمية" من أجل حماية الموارد والمنصات

البترولية والمحافظة على وحدة الشركة الوطنية الليبية للبترول خصوصا وأن "الجزائر وليبيا تربطهما حدود وحقول (بترولية) مشتركة".

من جانب آخر ذكر المسؤول الليبي التشاورات السياسية الداخلية بليبيا و"الدور البناء للجزائر لإعادة توحيد أطراف النزاع الليبيين من أجل استقرار البلد والاقتصاد".

وبهذه المناسبة عبر السيد صنع الله عن ''شكره للجزائر حكومة وشعبا على كل الاهتمام الذي توليه لليبيا ومجهوداتها المبذولة من أجل حل الأزمة".

وخلال لقاءه بالسيد قيتوني تشاور الطرفان حول وضع علاقات التعاون والشراكة بين شركة سوناطراك و الشركة الوطنية الليبية للبترول بالإضافة إلى اكتشاف والتعرف على فرص الأعمال والاستثمار في مشاريع قابلة للتطوير خصوصا في قطاع المحروقات.