برنامج"ديفيكو 2": عقد بوهران لقاء تقييمي لنظام التكوين

وهران - عقد خبراء من الاتحاد الأوروبي في التكوين والهندسة البيداغوجية يوم الاثنين بوهران لقاء مع مهنيي الصيد البحري لتحليل وتكييف برامج التكوين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات حسبما علم من مدير تثمين الكفاءات المهنية على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

"ويندرج هذا اللقاء في إطار برنامج دعم تنويع الاقتصاد صيد ديفيكو 2" كما أوضح ل/وأج فؤاد قيناطري مضيفا بأن الاجتماع المنعقد على مستوى معهد تقنيات الصيد البحري وتربية المائيات لوهران يهدف إلى تحليل محتويات التكوين في مجال الصيد البحري بهدف تكييفها مع واقع الميدان.

وقد سمح هذا اللقاء الذي ضم أيضا أساتذة من المعهد المذكور والمدير المحلي للقطاع لمهنيي القطاع "بتقييم تكوينهم وإبراز إذا ما يوافق مع المتطلبات والواقع الميداني" كما أشار نفس المسئول.

ويكمن الهدف من هذا النشاط في تحليل عن قرب لبرامج التكوين سواء في مجالات سير السفن و الصيد البحري أو تربية المائيات بغية تحيينها و تحسين الإدماج المهني لحاملي الشهادات في الأوساط الإنتاجية" وفق السيد قناطري.

وقد برمجت لقاءات مماثلة خلال هذا الأسبوع ببني صاف (عين تموشنت) والغزوات (تلمسان) مما سيسمح بالحصول على مختلف الأراء فيما يخص نوعية البرامج المقترحة والجوانب اللازم تحسينها.

ويمول برنامج "ديفيكو 2" من قبل الاتحاد الاوروبي بمبلغ 15 مليون يورو. وتشرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري على تنفيذه.

ويكمن هدف الجزائر من خلال المخطط الوطني للتنمية الصيد البحري وتربية المائيات "أكوابيش 2020" وبرنامج "ديفيكو 2" في بلوغ إنتاج لتربية المائيات يقدر ب 100 ألف طن من السمك مقابل 5.000 طن حاليا. ويشكل تعزيز الصيد التقليدي وإطلاق الصيد السياحي ووضع نظام إعلامي من بين المحاور المدرجة للتجسيد في إطار هذا البرنامج.