جباية: تحديد آخر أجل للتصريح برقم الأعمال الخاضع للضريبة الجزافية الوحيدة  عند 30 يونيو 

الجزائر - يتعين على الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة التصريح برقم اعمالهم المتوقع انجازه لعام 2017 قبل 30 يونيو الجاري حسبما أعلنته يوم الثلاثاء وزارة المالية في بيان لها.

ويتم دفع هذا التصريح لدى مفتشية الضرائب او المركز الجواري للضرائب المتواجدين في منطقة النشاط حسب بيان الوزارة.

ولدى إيداع رقم الأعمال المتوقع يقوم الخاضعون لهذه الضريبة والذين يمكنهم تحميل الاستمارة من الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائب (www.mfdgi.gov.dz) بالدفع الكامل للضريبة الجزافية الوحيدة بما يتناسب مع الرقم المصرح به.

غير أنه يمكن للخاضعين للضريبة القيام بالدفع المقسط من خلال دفع 50 % من قيمة هذه الضريبة وذلك عند إيداع التصريح. اما فيما يخص ال50% المتبقية فيتم دفعها على مرتين الأولى بين 1 و15 سبتمبر المقبل والثاني بين 1 و15 ديسمبر المقبل حسب نفس المصدر.

أما الشباب المقاول التابع لمختلف أجهزة دعم التشغيل (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الصندوق الوطني للتأمين على البطالة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر) فإنهم يظلون خاضعين لمبدأ دفع حد أدنى من الضريبة عند 50 % من قيمة الضريبة المحددة في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

وفي حالة ما إذا صادف آخر أجل للدفع يوم عطلة رسمي فإن الدفع يؤجل إلى اول يوم عمل يلي آخر أجل.

أما فيما يتعلق بالخاضعين الجدد للضريبة الجزافية الوحيدة فإنه يتوجب عليهم القيام بالتصريح برقم الأعمال المتوقع وذلك قبل 31 ديسمبر من سنة بدأ النشاط ودفع قيمة الضريبة تلقائيا تضيف الوزارة.

يذكر أنه تم إدراج الضريبة الجزافية الوحيدة بموجب المادة 2 من قانون المالية لعام 2007 علما أن عدد الخاضعين للنظام الجبائي الجزائري يقدر ب 1,5 مليون شخص.

غير ان قيمة الضريبة لا يمكن ان تقل على الحد الادنى الخاضع والمحدد عند 10.000 دج.

وشهدت هذه الضريبة تخفيفات وتبسيطات معتبرة في الاجراءات خلال قوانين المالية الأخيرة مما منحها طابع "ضريبة عصرية" حسب نفس المصدر.

ويتعلق الامر بإمكانية استبدال الرسم على القيمة المضافة الرسم على النشاط المهني الضريبة على الدخل الإجمالي الضريبة على أرباح الشركات بالضريبة الجزافية الوحيدة بالسماح للخاضع للضريبة بالتصريح بقيمة رقم الأعمال المتوقع بنفسه بتوفير نمط دفع مبسط (الدفع كليا أو بالتقسيط) فضلا عن تمكينهم من فترة اختيار للنظام الحقيقي يمتد على مدار ثلاث سنوات.