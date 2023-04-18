الكشف عن مبلغ اجمالي لعدم الفوترة يفوق 3 ملايير دج خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان

الجزائر - كشفت حصيلة لوزارة التجارة عن تسجيل مبلغ اجمالي لتعاملات تجارية غير مفوترة بلغت ما يفوق 3 ملايير دج خلال الايام العشرة الاولى من رمضان في حين تم حجز سلع فاقت قيمتها 90 مليون دج في هذه الفترة.

وأظهرت هذه الحصيلة أن تدخلات اعوان الرقابة التي بلغت 65.519 تدخلا خلال الفترة الممتدة من 27 مايو إلى 5 يونيو الجاري, سمحت بالكشف عن 13.029 مخالفة وتحرير 12.567 محضر قضائي واقتراح غلق 537 محلا تجاريا عبر التراب الوطني.

وفصلت حصيلة وزارة التجارة أنه في مجال مراقبة الممارسات التجارية قامت مصالحها بتسجيل 34.291 تدخلا اسفر عن معاينة 7.852 مخالفة وتحرير 7.557 محضرا قضائيا مع اقتراح الغلق الإداري ل417 محل تجاري.

كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن رقم اعمال اجمالي مخفي لتعاملات غير مفوترة بقيمة 163ر3 مليار دج و حجز سلع بقيمة 166ر73 مليون دج.

وتتعلق المخالفات المسجلة في هذا المجال أساسا بعدم الاعلان عن الأسعار والتعريفات (4.341 مخالفة) وعدم الفوترة (877 مخالفة) و معارضة الرقابة (432 مخالفة) و ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري (360 مخالفة) و تطبيق اسعار غير شرعية (153 مخالفة) وعدم تعديل القيد في السجل التجاري (77 مخالفة).

أما عمليات مراقبة المطابقة وقمع الغش فقد أسفرت تدخلات مصالح التجارة التي بلغت 31.228 تدخلا عن الكشف عن 5.177 مخالفة وتحرير 5.010 محضرا قضائيا مع اقتراح الغلق الإداري ل 120 محلا تجاريا.

كما سمحت هذه التدخلات بحجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها ب 74ر63 طن بقيمة 99ر16 مليون دج سلمت منها 25 طن سلع صالحة للاستهلاك بقيمة 84ر3 مليون دج إلى مراكز المنفعة العامة.

وتتعلق المخالفات المسجلة في هذا المجال من التدخل أساسا بغياب النظافة والنظافة الصحية (2.160مخالفة) وحيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك (715 خالفة) وعدم احترام درجة حرارة الحفظ (661 مخالفة) وانعدام الرقابة الذاتية (440 مخالفة) وانعدام الوسم (294 مخالفة) وحيازة وبيع منتوج غير مطابق (246 مخالفة).

وعرفت نتائج الحصيلة خلال الايام العشرة الاولى من رمضان ارتفاعا محسوسا مقارنة بتلك المسجلة خلال الايام العشرة التي سبقت شهر رمضان (من 17 الى 26 مايو) حيث أسفرت عمليات التدخل التي قدر عددها ب 40.691 تدخلا عن تسجيل 6.693 مخالفة وتحرير 6.282 محضر قضائي وغلق 398 محل تجاري في حين بلغ اجمالي التعاملات التجارية غير مفوترة قرابة الملياري (2) دج.