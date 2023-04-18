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تسوية وضعية أكثر من 600.000 عامل غير أجير وتحصيل أزيد من 43 مليار دج منذ يناير 2017

  أدرج يـوم : الإثنين, 05 حزيران/يونيو 2017 18:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 40 مرات
تسوية وضعية أكثر من 600.000 عامل غير أجير وتحصيل أزيد من 43 مليار دج منذ يناير 2017

الجزائر  - أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء شوقي عاشق يوسف اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن  أكثر من 600.000 عامل غير أجير قد قاموا بتسوية وضعيتهم كما تم تحصيل أكثر من  43 مليار دج في اطار اشتراكات المنتسبين منذ يناير 2017.

وصرح السيد عاشق يوسف بمنتدى المجاهد أن "مجموع 619.056 عامل غير أجير  قاموا بتسوية وضعيتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء في  حين تم تسجيل 68.000 منتسب جديد وتحصيل 21ر43 مليار دج منذ يناير 2017 وذلك  بفضل التسهيلات التي وضعها الصندوق".

وتتمثل التسهيلات في تمكين العمال غير الأجراء من تسديد اشتراكاتهم  للسنة الجارية والاستفادة من مهلة لتسديد اشتراكاتهم السابقة والخدمات في اطار  بطاقة الشفاء.

وأوضح أن الصندوق يعد حاليا أكثر من 8ر1 مليون عامل غير أجير منتسب من  بينهم حوالي واحد (1) مليون قاموا بتسوية وضعيتهم ازاء الصندوق مشيرا إلى أن  الصندوق قام بإخطار 200.000 منتسب من بين 800.000 الذين لم يقوموا بتسوية  وضعيتهم من خلال توجيه اشعارات عبر رسائل قصيرة وفي اطار عمليات مراقبة من أجل  تسوية وضعيتهم.

واعتبر المتحدث أنه منذ تطبيق الاجراءات الاستثنائية في اطار قانون  المالية التكميلي لسنة 2015 والتي انتهت في 31 ديسمبر 2016 سجل الصندوق الوطني  للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ارتفاع في عائداته بنسبة 93% وفي عدد المنتسبين  الجدد بنسبة 37% وفي عدد المنتسبين المسوين لوضعيتهم بنسبة 43%.

وأكد المدير العام للصندوق أنه تم تسخير إمكانيات لتعزيز عمليات  مراقبة العمال غير الأجراء غير المنتسبين والمنتسبين الذين لم يدفعوا  اشتراكاتهم موضحا أنه تم تعزيز إمكانيات أعوان المراقبة من خلال تزويدهم بنظام

آلي للكشف عن الانتساب للصندوق.

وفي اطار تقريب الصندوق من المؤمنين اجتماعيا أوضح السيد عاشق يوسف  أنه تم وضع 49 وكالة ولائية (2 بولاية الجزائر) وفتح 137 وكالة جوارية لضمان تحسين نوعية الخدمات.

ودعا بهذه المناسبة العمال غير الأجراء المدينين بالاشتراكات الى  التوجه قبل 30 يونيو إلى وكالات الصندوق لتسوية وضعيتهم والاستفادة من مهلة  لتسديد اشتراكاتهم السابقة.

كلـمات مفتـاحيــة :
تسوية وضعية أكثر من 600.000 عامل غير أجير وتحصيل أزيد من 43 مليار دج منذ يناير 2017
  أدرج يـوم : الإثنين, 05 حزيران/يونيو 2017 18:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 40 مرة   شارك

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