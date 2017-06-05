قيتوني يتحادث مع الرئيس المدير العام لشركة النفط الليبية

الجزائر- استقبل وزير الطاقة مصطفى قيتوني يوم الاثنين بالجزائر العاصمة الرئيس المدير العام لشركة النفط الوطنية الليبية السيد مصطفى صنع الله حسب ما افاد به بيان لوزارة الطاقة.

و قد تباحث الطرفان -حسب نفس المصدر- علاقات التعاون بين سوناطراك و شركة النفط الليبية و كذا حول الاستكشاف و تحديد فرص الاعمال و الاستثمار في مشاريع ملموسة قصد تطويرها و خاصة في قطاع المحروقات.

و كان السيد صنع الله قد استقبل الاثنين من طرف وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.

و قال السيد صنع الله عقب استقباله من قبل السيد مساهل أن اللقاء كان "فرصة لمناقشة الوضع الاقتصادي في ليبيا خصوصا قطاع النفط و الطاقة الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الليبي" مشددا على الدور الهام الذي ينتظر من الجزائر أن

تلعبه في إستقرار ليبيا و قطاعها النفطي.

و اضاف المسؤول انه اطلع الوزير على الأوضاع الحالية و الصعوبات التي يواجهها القطاع النفطي في ظل الأزمة الأمنية التي تعرفها ليبيا قبل ان يستمع لرأي و ملاحظات السيد مساهل التي وصفها ب"المهمة جدا" لحماية مصادر و منصات النفط و وحدة مؤسسة النفط الليبية خصوصا و أن "الجزائر و ليبيا تملكان حدودا و حقولا مشتركة" .

وتطرق السيد صنع الله الى المباحثات السياسية الليبية و "الدور البناء الذي تلعبه الجزائر في جمع الفرقاء في ليبيا لاستقرار البلد و اقتصادها" شاكرا في هذا الصدد "الجزائر حكومة و شعبا للإهتمام بليبيا و إيجاد حل للأزمة الليبية".

و في هذا السياق قال السيد صنع الله أن "دور الجزائر التي تقود الحوار بين مجموعة من الدول حول الأزمة الليبية هام و يعول عليه كثيرا لاستقرار ليبيا و قطاعها النفطي الذي هو أساس إقتصادها".