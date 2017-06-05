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مصفاة الجزائر العاصمة : النزاع بين سوناطراك و تكنيب فمس  تمت "تسويته  نهائيا"

  أدرج يـوم : الإثنين, 05 حزيران/يونيو 2017 16:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 59 مرات
مصفاة الجزائر العاصمة : النزاع بين سوناطراك و تكنيب فمس  تمت &quot;تسويته  نهائيا&quot;

الجزائر - أعلن مجمع سوناطراك و الشركة للهندسة النفطية و  الغازية "تكنيب فمس" يوم الاثنين أنه تمت تسوية نزاعهما المتعلق بأشغال  إعادة تأهيل مصفاة الجزائر العاصمة.

و جاء في بيان للمجمع النفطي " قررت سوناطراك و تكنيب فمس تسوية خلافهما  المتعلق بفسخ عقد إعادة تأهيل مصفاة الجزائر العاصمة بصفة كاملة و نهائية و  كذا وقف إجراء التحكيم".

و في هذا الخصوص عبر المجمع النفطي الجزائري عن "رضاه للتوصل إلى اتفاق نهائي  يضع حدا للنزاع الذي ألحق اضرارا بالمؤسستين".

و من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية تكنيب فمس  تييري بيلنكو   عن "سعادته للتوصل إلى التسوية النهائية و بالتراضي لهذا النزاع".

و أضاف "هذا الاتفاق مرضي للطرفين و يسمح لنا  من الآن فصاعدا  أن ننظر معا  إلى المستقبل".

 

و ستسمح إعادة تأهيل مصفاة النفط لسيدي رزين (الجزائر العاصمة) برفع قدرات  إنتاجها من المازوت من 737.000 طن في السنة إلى 18ر1 مليون طن في السنة و  مضاعفة انتاجها من البنزين الممتاز و كذا زيادة قدرات تخزين الوقود.

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مصفاة الجزائر العاصمة : النزاع بين سوناطراك و تكنيب فمس  تمت "تسويته  نهائيا"
  أدرج يـوم : الإثنين, 05 حزيران/يونيو 2017 16:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 59 مرة   شارك

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