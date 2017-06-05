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تدشين أول رحلة بحرية بين مستغانم وبرشلونة

  أدرج يـوم : الإثنين, 05 حزيران/يونيو 2017 16:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 41 مرات
تدشين أول رحلة بحرية بين مستغانم وبرشلونة
صورة وأج أرشيف

 مستغانم - تم يوم الاثنين تدشين أول رحلة بحرية لنقل  المسافرين تربط بين مدينتي مستغانم (الجزائر) وبرشلونة (إسبانيا).

وقد أشرف على تدشين هذه الرحلة التي كانت على متن باخرة "طاسيلي 2" بمجموع 58  مسافرا و28 مركبة بميناء مستغانم والي الولاية عبد الوحيد طمار والسلطات  المحلية واطارات الميناء والجمارك والشرطة.

وأبرز المدير الجهوي للغرب للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين لطرش بن  عومار عبد الصمد ل/وأج/ أن الخط سيكون منتظم بمجموع 32 رحلة ذهابا وايابا خلال  يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر القادمين بمعدل 8 رحلات ذهابا وايابا في كل شهر.

وأشار الى أن فتح الخط البحري لنقل المسافرين مستغانم-برشلونة يندرج ضمن مخطط  توسيعي للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ودعم نشاطها الاستثماري. وخصصت  الشركة لهذا الخط باخرتي "طاسيلي2" و"الجزائر2".

وأضاف أنه فور الانتهاء من فترة الصيف سيتم برمجة رحلة ذهابا وايابا كل 15  يوما خلال فصل الشتاء.

للتذكير فقد تم تحديد سعر 18500 دج للمقعد الواحد ذهابا وايابا و28 ألف دج  للغرفة الواحدة ذهابا وايابا و33 ألف دج بالنسبة للمركبة كما أشير اليه.

كما سيتم ضمن موسم الاصطياف برمجة خط بحري منتظم يربط بين مستغانم وأليكانت  بإسبانيا بمجموع 32 رحلة ذهابا وايابا خلال يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر  القادمين بمعدل 8 رحلات ذهابا وايابا في كل شهر يضيف المدير الجهوي للغرب  للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

وبخصوص فتح الخط البحري الجديد الذي سيربط مستغانم (الجزائر) ومارسيليا  (فرنسا) أبرز انه لايزال قيد الدراسة على أن يدخل حيز الخدمة العام القادم  بالموازاة مع استلام الباخرة الجديدة التي تتسع لأزيد من 2.000 مسافر وأكثر من  600 مركبة.

من جهة أخرى أعلن السيد لطرش عن فتح خط بحري حضري يربط بين ميناء وهران وعين  الترك في 5 يوليو القادم مشيرا أنه سيتم اقتناء باخرتين تتسع كل واحدة منهما ل  350 مسافر للنقل والنزهة وذلك بهدف تخفيف الضغط على حركة المرور بالطنف  الوهراني.

من جهته أكد والي مستغانم عبد الوحيد طمار أن هذا الخط البحري الجديد باتجاه  برشلونة يأتي تكملة لخط مستغانم-فالنسيا الذي دخل حيز الاستغلال مارس 2016.

 

واضاف أن هذا الخط الجديد سيعطي انطلاقة اقتصادية لمستغانم وللجهة الغربية  للوطن من جهة وجلب اكثر عدد من السواح من جهة أخرى.

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تدشين أول رحلة بحرية بين مستغانم وبرشلونة
  أدرج يـوم : الإثنين, 05 حزيران/يونيو 2017 16:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 41 مرة   شارك

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