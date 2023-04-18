الجزائر: البنك العالمي يتوقع نموا بنسبة 1.8 % في سنة 2017

واشنطن - خفض البنك العالمي يوم الاحد من توقعات النمو الخاصة بالجزائر خلال 2017 و 2018 بسبب انخفاض أسعار البترول مقدما تقديرات منخفضة قليلا عن تلك التي تنبأ بها في يناير الاخير.

و قد راجع البنك العالمي في تقريره السداسي حول الافاق الاقتصادية العالمية الذي نشر اليوم الاحد بواشنطن توقعات النمو الخاصة بالجزائر لسنة 2017 محددا اياها عند 1.8 % مقابل نسبة 2.9 % التي جاءت في تقريره الصادر في يناير الاخير اي بانخفاض ب 1.1 - نقطة.

وأكدت ذات الهيئة المالية بان نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر في 2018 سيبلغ 1 % بانخفاض ب1.6 - نقطة مقارنة بنسبة 2.6 % التي سبق لها ان توقعتها في شهر يناير الاخير.

و تشير التوقعات المحينة للبنك العالمي الى ان نمو الاقتصاد الجزائري سيتحسن بشكل طفيف في سنة 2019 ليسجل 1.5 % الا انه سيبقى منخفضا ب1.3 - نقطة مقارنة بتوقعات شهر يناير.

بالمقابل فان التوقعات الجديدة للنبك العالمي بخصوص الجزائر سجلت ارتفاعا طفيفا مقارنة بتلك المسبقة في تقريره الصادر في ابريل حول متابعة الوضعية بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا) حيث كان البنك قد راهن على نسبة نمو ب1.5 % سنة 2017 و 0.6 % سنة 2018.

وعلى غرار البلدان البترولية الأخرى بمنطقة مينا فان الجزائر تواجه صعوبات بسبب انخفاض أسعار النفط التي دفعتها الى القيام بتعديلات في الميزانية من اجل مواجهة الازمة البترولية.

وبالنظر الى الشكوك التي تحوم حول أسعار النفط في 2017 يوصي البنك العالمي بلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا بالإبقاء على ضبط الأوضاع المالية و على الإصلاحات التي تمت مباشرتها من أجل ضمان استقرار اقتصاداتها.