القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

للجزائر دور هام يعول عليه في استقرار ليبيا وقطاعها النفطي

  أدرج يـوم : الإثنين, 05 حزيران/يونيو 2017 14:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 22 مرات
للجزائر دور هام يعول عليه في استقرار ليبيا وقطاعها النفطي

الجزائر- أكد رئيس الشركة الوطنية الليبية للنفط مصطفى  صنع الله يوم الاثنين بالجزائر أن للجزائر "دور هام" يعول عليه في استقرار  ليبيا و قطاعها النفطي الذي اعتبره العمود الفقري للاقتصاد الليبي خصوصا في  المرحلة الانتقالية التي تعرفها  ليبيا حاليا.

و قال السيد صنع الله عقب استقباله من قبل زير الشؤون الخارجية عبد القادر  مساهل بمقر الوزارة أن اللقاء كان "فرصة لمناقشة الوضع الاقتصادي في ليبيا  خصوصا قطاع النفط و الطاقة الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الليبي" مشددا  على الدور الهام الذي ينتظر من الجزائر أن تلعبه في إستقرار ليبيا و قطاعها  النفطي.

و أضاف المسؤول انه اطلع الوزير على الأوضاع الحالية و الصعوبات التي يواجهها   القطاع النفطي في ظل الأزمة الأمنية التي تعرفها ليبيا قبل ان يستمع لرأي و  ملاحظات السيد مساهل التي وصفها ب"المهمة جدا" لحماية مصادر و منصات النفط و  وحدة مؤسسة النفط الليبية خصوصا و أن "الجزائر و ليبيا تملكان حدودا و حقولا  مشتركة" .

وتطرق السيد صنع الله الى المباحثات السياسية الليبية و "الدور البناء الذي  تلعبه الجزائر في جمع الفرقاء في ليبيا لاستقرار البلد و اقتصادها" شاكرا في  هذا الصدد "الجزائر حكومة و شعبا للاهتمام بليبيا و إيجاد حل للأزمة الليبية".

و في هذا السياق قال السيد صنع الله أن "دور الجزائر التي تقود الحوار بين  مجموعة من الدول حول الأزمة الليبية هام و يعول عليه كثيرا لاستقرار ليبيا و  قطاعها النفطي الذي هو أساس  اقتصادها".

كلـمات مفتـاحيــة :
للجزائر دور هام يعول عليه في استقرار ليبيا وقطاعها النفطي
  أدرج يـوم : الإثنين, 05 حزيران/يونيو 2017 14:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 22 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود