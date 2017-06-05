للجزائر دور هام يعول عليه في استقرار ليبيا وقطاعها النفطي

الجزائر- أكد رئيس الشركة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله يوم الاثنين بالجزائر أن للجزائر "دور هام" يعول عليه في استقرار ليبيا و قطاعها النفطي الذي اعتبره العمود الفقري للاقتصاد الليبي خصوصا في المرحلة الانتقالية التي تعرفها ليبيا حاليا.

و قال السيد صنع الله عقب استقباله من قبل زير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بمقر الوزارة أن اللقاء كان "فرصة لمناقشة الوضع الاقتصادي في ليبيا خصوصا قطاع النفط و الطاقة الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الليبي" مشددا على الدور الهام الذي ينتظر من الجزائر أن تلعبه في إستقرار ليبيا و قطاعها النفطي.

و أضاف المسؤول انه اطلع الوزير على الأوضاع الحالية و الصعوبات التي يواجهها القطاع النفطي في ظل الأزمة الأمنية التي تعرفها ليبيا قبل ان يستمع لرأي و ملاحظات السيد مساهل التي وصفها ب"المهمة جدا" لحماية مصادر و منصات النفط و وحدة مؤسسة النفط الليبية خصوصا و أن "الجزائر و ليبيا تملكان حدودا و حقولا مشتركة" .

وتطرق السيد صنع الله الى المباحثات السياسية الليبية و "الدور البناء الذي تلعبه الجزائر في جمع الفرقاء في ليبيا لاستقرار البلد و اقتصادها" شاكرا في هذا الصدد "الجزائر حكومة و شعبا للاهتمام بليبيا و إيجاد حل للأزمة الليبية".

و في هذا السياق قال السيد صنع الله أن "دور الجزائر التي تقود الحوار بين مجموعة من الدول حول الأزمة الليبية هام و يعول عليه كثيرا لاستقرار ليبيا و قطاعها النفطي الذي هو أساس اقتصادها".