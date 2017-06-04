وزير الأشغال العمومية والنقل يجري زيارة تفقدية لميناء الجزائر ومركز عربات  السكك الحديدية

الجزائر - قام وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان بزيارة عمل و تفقد للعديد من المؤسسات التابعة لقطاعه بالجزائر العاصمة على رأسها ميناء الجزائر، حسب ما جاء في بيان للوزارة.

وزيادة على زيارته لميناء الجزائر العاصمة أجرى الوزير زيارة تفقدية لكل من مقر المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين و كذا مركز صيانة العربات التابع للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالخروبة من أجل الإطلاع على حسن سير هذه المؤسسات يضيف نفس المصدر.

و تدخل هذه الزيارات التفقدية في إطار النشاطات التي بادر بها الوزير الجديد منذ الأسبوع الفارط أين قام بزيارات عمل و تفقد مفاجئة للعديد من مشاريع القطاع على مستوى ولاية الجزائر على غرار توسعة مطار الجزائر الدولي و كذا بعض المشاريع الطرقية.

وفي هذا الإطار، قام السيد زعلان بتفقد مشروع توسيع المطار الدولي هواري بومدين- الذي سيسمح لدى استلامه في 2018- بنقل حوالي 10 ملايين مسافر سنويا.

وتبلغ نسبة تقدم أشغال إنجاز هذه التوسعة التي تمتد على مساحة 20 هكتارا حاليا 70 %.

وسيكون المطار الجديد الذي تقدر تكلفته بحوالي 74 مليار دج مجهزا بحظيرة تتسع ل 4.500 سيارة ثلاث حظائر للطائرات ومسارات بمساحة تتجاوز 424 الف م2 فضلا عن 120 نقطة تسجيل و 84 شباك مراقبة.

ومن جهة أخرى، قام الوزير في الأسبوع الفارط بتفقد مشروع إنجاز الطريق (المنفذ) الرابط بين واد أوشايح ببراقي من خلال جسر كبير.

ومن المنتظر أن يسهل استلام هذا المشروع الوصول إلى المطار و كذا الخروج مباشرة من وسط العاصمة باتجاه بئر توتة و الطريق الوطني رقم 1 و الطريق الدائري 2.

كما عاين الطريق الرابط بين الطريق الدائري الأول و الطريق الدائري الثاني.

ومن جهة أخرى، قام السيد زعلان بتفقد مشروع تهيئة خليج الجزائر (الصابلات) الذي سيتدعم بموقف للسيارات موجه لقاصدي المنتزه.

وسيتسع هذا الموقف الذي يتربع على مساحة 47.000 متر مربع إلى 1.200 مركبة.

كما أجرى السيد زعلان زيارة أخرى قادته لمشاريع ميترو الجزائر على غرار توسعة خطي ساحة الشهداء ومطار الجزائر الدولي هواري بومدين.

وخلال زيارته تفقد السيد زعلان سير أشغال الميترو بساحة الشهداء والبريد المركزي ومحطة حي البدر.

ومن المقرر أن يدخل الخط الرابط بين البريد المركزي وساحة الشهداء على مسافة 7ر1 كم الخدمة مع نهاية 2017.

وسيسمح استغلال هذا الخط إضافة إلى خط حي البدر-عين النعجة (6ر3 كم) بفتح خمس محطات جديدة وهي علي بومنجل و ساحة الشهداء بالنسبة للخط الأول ومحطة الورشات وعين النعجة I و عين النعجة II على الخط الثاني.

وستضاف هذه الخطوط الى الخطوط الثلاثة الموجودة حاليا و هي البريد المركزي-المعدومين والمعدومين-حي البدر و حي البدر-الحراش.

وقام الوزير بتفقد مركز التحكم المركزي لمترو العاصمة كما توقف على مدى تقدم أشغال تمديد خط المترو نحو مطار الجزائر الدولي هواري بومدين.

وتقدر نسبة تقدم أشغال توسعة مترو الجزائر التي تربط وسط الحراش بمطار الجزائر الدولي الذي يبلغ طوله 5ر9 كم و يتضمن 9 محطات ب 35 بالمائة منذ انطلاقها قبل 14 شهرا.

ومن المقرر استلام المشروع نهاية 2019 أو بداية 2020 على أقصى تقدير.

يذكر أن مترو الجزائر العاصمة يمتد على 13 كم و يتكون من 14 محطة من البريد المركزي الى الحراش. وسيغطي المترو مسافة 18 كم بعد تشغيل خطي ساحة الشهداء-البريد المركزي وحي البدر-عين النعجة نهاية 2017.