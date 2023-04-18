رقم أعمال مخفي يقارب 2 مليار دج لمعاملات تجارية غير مفوترة في 10 أيام

الجزائر- كشفت حصيلة لوزارة التجارة عن تسجيل مبلغ اجمالي لتعاملات تجارية غير مفوترة بلغت قرابة ملياري دج خلال العشرة أيام التي سبقت شهر رمضان في حين تم حجز سلع فاقت قيمتها 314 مليون دج في هذه الفترة.

وأظهرت هذه الحصيلة لتكثيف اجراءات الرقابة وملاحظة السوق لوزارة التجارة أن تدخلات اعوان الرقابة التي بلغت 40.691 تدخلا خلال الفترة من 17 إلى 26 مايو الماضي سمحت بالكشف عن 6.693 مخالفة وتحرير 6.282 محضر قضائي واقتراح غلق 398 محلا تجاريا عبر التراب الوطني.

و تعد هذه الحصيلة مرتفعة جدا مقارنة بالأسبوع الذي سبقها (7 إلى 13 مايو) اين بلغت تدخلات أعوان الرقابة 17.746 تدخلا سمحت بالكشف عن 1.956 مخالفة وتحرير 1.716 محضر قضائي وغلق 93 محل تجاري عبر التراب الوطني. و بلغ اجمالي التعاملات التجارية غير مفوترة في هذه الفترة 1ر126 مليون دج في حين تم حجز سلع فاقت قيمتها 30 مليون دج في الفترة ذاتها.

وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية ومحاربة المضاربة قامت مصالح وزارة التجارة ب20.890 تدخلا اسفر عن معاينة 4.055 مخالفة وتحرير 3.785 محضرا قضائيا مع اقتراح الغلق الإداري ل285 محل تجاري.

كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن رقم اعمال اجمالي مخفي لتعاملات غير مفوترة بقيمة 99ر1 مليار دج و حجز سلع بقيمة 64ر301 مليون دج.

وتتعلق المخالفات المسجلة في هذا المجال أساسا بعدم الاعلان عن الأسعار والتعريفات (1.638 مخالفة) وعدم الفوترة (510 مخالفة) و معارضة الرقابة (320 مخالفة) و ممارسة نشاط تجاري بدون قيد في السجل التجاري (239 مخالفة) و تطبيق اسعار غير شرعية (137 مخالفة) وعدم تعديل القيد في السجل التجاري (44 مخالفة).

أما عمليات مراقبة المطابقة وقمع الغش فقد أسفرت تدخلات مصالح التجارة التي بلغت 19.801 تدخلا عن الكشف عن 2.638 مخالفة وتحرير 2.487 محضرا قضائيا مع اقتراح الغلق الإداري ل 113 محلا تجاريا.

و تم حجز 70ر57 طن من السلع غير المطابقة أو غير الصالحة للاستهلاك تصل قيمتها إلى 24ر13 مليون دج سلمت منها 55ر18 طن صالحة للاستهلاك بقيمة 04ر3 مليون دج إلى مراكز المنفعة العامة.

وتتعلق المخالفات أساسا بغياب النظافة الصحية (1.108 مخالفة) و مواد غير صالحة للاستهلاك (351 مخالفة) و عدم احترام سلسلة التبريد (270 مخالفة) وانعدام الوسم (212 مخالفة) وغياب الرقابة الذاتية (157 مخالفة) و منتوج غير مطابق (128 مخالفة).