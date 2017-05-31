وزير الأشغال العمومية والنقل يقوم بزيارة فجائية لمشاريع ميترو الجزائر

الجزائر- قام وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان اليوم الأربعاء بزيارة عمل و تفقد مفاجئة لمشاريع ميترو الجزائر على غرار توسعة خطي ساحة الشهداء ومطار الجزائر الدولي هواري بومدين حسب ما جاء في بيان للوزارة.

وخلال زيارته تفقد السيد زعلان سير أشغال الميترو بساحة الشهداء والبريد المركزي ومحطة حي البدر.

ومن المقرر ان يدخل الخط الرابط بين البريد المركزي وساحة الشهداء على مسافة 7ر1 كم الخدمة مع نهاية 2017.

و سيسمح استغلال هذا الخط إضافة إلى خط حي البدر-عين النعجة (6ر3 كم) بفتح خمس محطات جديدة وهي علي بومنجل و ساحة الشهداء بالنسبة للخط الأول ومحطة الورشات و عين النعجة I و عين النعجة II على الخط الثاني.

وستضاف هذه الخطوط إلى الخطوط الثلاثة الموجودة حاليا و هي البريد المركزي-المعدومين والمعدومين-حي البدر و حي البدر-الحراش.

وقام الوزير بتفقد مركز التحكم المركزي لمترو العاصمة كما توقف على مدى تقدم أشغال تمديد خط المترو نحو مطار الجزائر الدولي هواري بومدين.

وتقدر نسبة تقدم أشغال توسعة مترو الجزائر التي تربط وسط الحراش بمطار الجزائر الدولي الذي يبلغ طوله 5ر9 كم و يتضمن 9 محطات ب 35 بالمائة منذ انطلاقها قبل 14 شهرا.

ومن المقرر استلام المشروع نهاية 2019 أو بداية 2020 على أقصى تقدير.

يذكر ان مترو الجزائر العاصمة يمتد على 13 كم و يتكون من 14 محطة من البريد المركزي إلى الحراش. وسيغطي المترو مسافة 18 كم بعد تشغيل خطي ساحة الشهداء-البريد المركزي وحي البدر-عين النعجة نهاية 2017.