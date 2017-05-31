دعوة إلى تحسين تكاليف إنتاج المحروقات

رود النوس (إليزي) - دعا الرئيس المدير العام لسوناطراك، عبد المومن ولد قدور، اليوم الأربعاء بإليزي إطارات و عمال المجمع إلى رفع الإنتاجية مع التقليل من تكاليف إنتاج النفط و الغاز لمواجهة تراجع أسعار النفط.

وقال السيد ولد قدور خلال لقاء مع عمال المديرية الجهوية لهذه الشركة برود النوس في إطار زيارة عمل إلى المجمع الغازي بالمنطقة "كنا في فترة وصلت فيها أسعار برميل النفط إلى 150 دولار. و لكن الآن هذه الأسعار تتراوح بين 40 و 50 دولار للبرميل و لهذا يتوجب القيام بتعديلات في طريقة عملنا. يجب علينا أولا خفض تكاليف إنتاجنا و رفع الإنتاجية".

و أبرز المسؤول الأول عن سوناطراك ضرورة زيادة ربحية المشاريع التي انطلق فيها المجمع و تحسين تكاليف النشاطات موازاة مع الخطوات التي قامت بها الجزائر للمساهمة في خفض مخزونات النفط العالمية لرفع الأسعار.

وقام السيد ولد قدور الذي كان مرفوقا بنائب رئيس التنقيب و الإنتاج بسوناطراك صلاح مكموش و نائب رئيس نشاط النقل بالأنابيب عربي باي سليمان و مساعد المدير العام للتسويق عمر ماليو بتفقد عدة وحدات لمعالجة و ضغط الغاز الطبيعي برورد النوس قبل أن يلتحق بحاسي مسعود لمعاينة وحدات أخرى لإنتاج النفط.

وخلال زيارته إلى إليزي دشن الرئيس المدير العام لسوناطراك أنبوب الغاز "جي.أر 6"الرابط بين رورد النوس و حاسي الرمل و الذي يبلغ طوله 536 كم أنجزت بتكلفة وصلت إلى 64 مليار دج.

وتم إنجاز هذا الأنبوب لنقل الغاز الطبيعي- الذي يمر بولايات إليزي ورقلة غرداية و الأغواط ليصل إلى حاسي الرمل- من طرف تجمع لمؤسسات وطنية في مدة 24 شهرا.

وتم توفير الأنابيب عن طريق المؤسسة العمومية لإنتاج الأنابيب "ألفابيب" في حين قام مجمع كوسيدار بإنجاز قنوات الأنابيب. أما فيما يتعلق بمراقبة و متابعة الانجاز فقد أوكلت للمؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية.

وتعادل قدرة نقل هذا الأنبوب بحوالي أربعة مليارات م3 في السنة بدون محطات ضغط الغاز (خطوط عارية) و ب 7ر8 مليار م3 في السنة باحتساب محطة الضغط لحاسي الرمل و ب 12 مليار م3 في السنة باحتساب المحطات الثلاث المتواجدة على طول الخط رود النوس-ورقلة-حاسي الرمل.

وتطلب إنجاز هذا الأنبوب لنقل الغاز تجنيد 2.414 عاملا 42 بالمائة منهم من اليد العاملة المحلية.