ضمان اجتماعي: 30 يونيو 2017 أخر أجل لدفع اشتراكات هذه السنة

و يشير بيان الصندوق الى أن هذا الأخير يضع تحت تصرف زبائنه "جميع التسهيلات التي تمكنهم من تسوية وضعيتهم و الاستفادة من حماية اجتماعية و بطاقة شفاء لممارسة حقوقهم كمؤمنين اجتماعيا".
و يذكر المصدر ذاته أن "اخطار لجنة الطعن يسمح بالاستفادة من تخفيض ب 50 % من زيادات و غرامات التأخر كما يسمح في حالات القوة القاهرة من الاستفادة من اعفاء كلي بنسبة 100%" مضيفا أن الاشتراكات "يتم ادماجها في التكاليف القابلة للخصم و لا يمكن أن تؤدي إلى تصحيح ضريبي".
كما أوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء أن المعنيين هم التجار و الصناعيين و الفلاحين و الحرفيين و اصحاب المهن الحرة الذين يمارسون نشاطا في اطار مختلف الأجهزة على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الوكالة الوطنية للقرض المصغر و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و الوكالة الوطنية للتطوير و الاستثمار.
و بعد أن ذكر بان الانتساب يعد "التزاما قانونيا" أشار الصندوق الى أن الاجراء يسمح ايضا للاشخاص المؤمنين من "الاستفادة من تغطية اجتماعية في حالة المرض و الأمومة و العجز و التقاعد و الوفاة".