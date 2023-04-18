ضمان اجتماعي: 30 يونيو 2017 أخر أجل لدفع اشتراكات هذه السنة

الجزائر - يعلم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء المؤمنين اجتماعيا أنه تم تحديد تاريخ 30 يونيو 2017 كآخر اجل لدفع اشتراكات هذه السنة حسب ما جاء يوم الاربعاء في بيان للصندوق الذي أوضح أن هياكله ستبقى مفتوحة خلال سهرات شهر رمضان من يوم السبت إلى يوم الخميس و ذلك إلى غاية 30 يونيو.

و يشير بيان الصندوق الى أن هذا الأخير يضع تحت تصرف زبائنه "جميع التسهيلات التي تمكنهم من تسوية وضعيتهم و الاستفادة من حماية اجتماعية و بطاقة شفاء لممارسة حقوقهم كمؤمنين اجتماعيا".

و يذكر المصدر ذاته أن "اخطار لجنة الطعن يسمح بالاستفادة من تخفيض ب 50 % من زيادات و غرامات التأخر كما يسمح في حالات القوة القاهرة من الاستفادة من اعفاء كلي بنسبة 100%" مضيفا أن الاشتراكات "يتم ادماجها في التكاليف القابلة للخصم و لا يمكن أن تؤدي إلى تصحيح ضريبي".

كما أوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء أن المعنيين هم التجار و الصناعيين و الفلاحين و الحرفيين و اصحاب المهن الحرة الذين يمارسون نشاطا في اطار مختلف الأجهزة على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الوكالة الوطنية للقرض المصغر و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و الوكالة الوطنية للتطوير و الاستثمار.

و بعد أن ذكر بان الانتساب يعد "التزاما قانونيا" أشار الصندوق الى أن الاجراء يسمح ايضا للاشخاص المؤمنين من "الاستفادة من تغطية اجتماعية في حالة المرض و الأمومة و العجز و التقاعد و الوفاة".