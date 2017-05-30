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رخص الاستيراد: فتح حصص الأجهزة الكهرومنزلية، الهواتف النقالة ومواد التجميل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 أيار 2017 17:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 196 مرات
رخص الاستيراد: فتح حصص الأجهزة الكهرومنزلية، الهواتف النقالة ومواد التجميل

الجزائر - أعلنت وزارة التجارة يوم الثلاثاء عن توسيع  الحصص الكمية المعنية برخص الاستيراد لسنة 2017 لتشمل المواد الكهرومنزلية   الهواتف النقالة ومواد التجميل.

وطبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي 306-15 الذي يحدد شروط و كيفيات   تطبيق أنظمة رخص استيراد أو تصدير المنتجات والسلع وطبقا للإعلان رقم 2017/01   المؤرخ في 1 ابريل 2017 الذي يحدد امكانية توسيع قائمة المنتجات المعنية بنظام  الرخص يتم  فتح الحصص الكمية المتعلقة باستيراد المواد التالية : الأجهزة  الكهرومنزلية  الهواتف الخلوية والنقالة بالإضافة إلى مواد التجميل و ذلك من  31 مايو 2017 إلى 14 يونيو 2017   حسب إعلان الوزارة.

وبخصوص المواد الكهرومنزلية فالحصص تشمل الآلات والأجهزة المكيفة للهواء   الثلاجات  المجمدات  غسالات أواني  غسالات ملابس ( المدعمة بخدمة التجفيف  أيضا) بالإضافة لأجهزة الاستقبال التلفزيوني. وبخصوص هذه المنتجات  فهي لا  تشمل الحصص الموجهة لصناعات التركيب والمواد الموجهة للتركيب.

أما النوع الثاني من المواد المعنية بهذه الحصص تتمثل في  الهواتف الخلوية  والهواتف النقالة.

وقد تم أيضا توسيع المنتجات المعنية بنظام الحصص لتشمل ايضا مواد التجميل  باستثناء المواد الأولية و العناصر التي تدخل في عملية الانتاج.

وحسب الاعلان فان كل متعامل اقتصادي ( شخص طبيعي أو معنوي ) تتوفر فيه الشروط  المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول  يمكن له أن يتقدم  بطلب للحصول على  رخصة استيراد وفقا للحصص المفتوحة و ذلك بوضع ملف كامل يتضمن استمارة و وثيقة  تحديد هوية المتعامل الاقتصادي  يتم تحميلها على موقع وزارة التجارة  (www.commerce.gov.dz)  نسخة عن السجل التجاري و نسخة عن بطاقة التعريف

الجبائي و فاتورة استدلالية  تتضمن معلومات حول كمية و قيمة و مصدر المنتوج و  ايضا صيغة الدفع و مستخرج  جدول الضرائب و شهادة تحيين الوضعية اتجاه الصندوق  الوطني للضمان الاجتماعي (كناس)  و / أو  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  للعمال غير الاجراء( كاسنوس .

و يودع الملف أو يرسل مباشرة  عن طريق ارسال رقمي الى  أمانة اللجنة الدائمة  ( المديرية العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة ).

 

و يشير اعلان وزارة التجارة أيضا الى أن قائمة حصص المنتجات المعنية بنظام  رخص الاستيراد " يمكن ان توسع لتشمل لاحقا و في الوقت المناسب منتجات و حصص  أخرى".

كلـمات مفتـاحيــة :
رخص الاستيراد: فتح حصص الأجهزة الكهرومنزلية، الهواتف النقالة ومواد التجميل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 أيار 2017 17:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 196 مرة   شارك

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