الفلاحة والمناجم والطاقات المتجددة أهم فرص للتعاون بين الجزائر وجنوب أفريقيا  

جيجل - اعتبر سفير جمهورية جنوب أفريقيا بالجزائر دلومو دونيس اليوم الثلاثاء بجيجل أن فرص الشراكة و التعاون والاستثمار في مجالات الفلاحة و المناجم و تكنولوجيات الطاقات المتجددة و الخدمات المينائية "كبيرة و واعدة" بين الجزائر و بلده.

وأضاف الدبلوماسي الجنوب أفريقي في ندوة صحفية عقدها عقب زيارته لمنشآت اقتصادية بولاية جيجل بأن دفع التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الاستثمار بين رجال أعمال البلدين و المؤسسات الاقتصادية و تحويل التكنولوجيات الحديثة من شأنه أن يسهم في خلق الثروة و الازدهار لفائدة الجانبين.

وذكر السيد دلومو بالمناسبة كذلك بأن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر و جمهورية جنوب أفريقيا تبرز من خلال تبادل الخبرات في إطار سعي البلدين إلى تحقيق الأمن الغذائي من شأنه أن يجعل الفلاحة نشطة بين البلدين لاسيما و أن هناك تنوعا مناخيا جيدا يسهم --كما قال-- في تنمية الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي و كذا بقطاعات أخرى في الخدمات و تكنولوجيات تسيير الموانئ و تكنولوجيات المناجم و الطاقة المتجددة حيث أبدى استعداد بلده لمساعدة الجزائر في تنمية القطاعين الأخيرين.

وقام سفير جنوب أفريقيا بالجزائر بزيارات ميدانية إلى أهم المنشآت و المشاريع الاقتصادية بجيجل رفقة متعاملين اقتصاديين و مسؤولي مؤسسات اقتصادية بالولاية مكنته من الاطلاع أكثر على فرص الاستثمار المتاحة لهذه الولاية الساحلية لاسيما في قطاع السياحة.

للإشارة، فقد جاءت زيارة الدبلوماسي الجنوب أفريقي إلى جيجل بدعوة من الغرفة المحلية للتجارة و الصناعة. كما كان له لقاء مع والي الولاية.