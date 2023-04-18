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زيادة بنسبة 5ر2 بالمائة في معاشات المتقاعدين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 أيار 2017 16:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 75 مرات
زيادة بنسبة 5ر2 بالمائة في معاشات المتقاعدين

الجزائر- أعلن وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي  مراد زمالي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن زيادة بقرار من رئيس الجمهورية  بنسبة 5ر2 بالمائة في معاشات و منح التقاعد في شهر يونيو المقبل.

و أوضح الوزير خلال زيارة بساحة أول ماي لأحد أسواق التضامن التي أنشئت  بمناسبة شهر رمضان أن "رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قرر زيادة  سنوية في معاشات و منح المتقاعدين بنسبة 5ر2 بالمائة و تشمل8 ر2 مليون متقاعد  و سيتم صب هذه الزيادات في شهر يونيو المقبل، و ذلك باثر رجعي بداية من 1 ماي  الماضي".

و أكد الوزير الذي كان برقة كل من وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا  المرأة غنية الدالية و وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد عبد القادر  بوعزقي وبحضور الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي  السعيد أن "الأثر المالي لهذه الزيادة قدر بمبلغ يقارب 20 مليار دينار،  بالنسبة لسنة 2017 ".

واشار في هذا الصدد إلى ان هذه النسبة تم تحديدها بالأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية و قدرات الصندوق الوطني للتقاعد، مع مراعاة الوضعية المالية  الحالية للصندوق.

و قدرت النسبة الإجمالية للزيادات في معاشات المتقاعدين منذ 2010 و باحتساب  سنة 2017 حوالي 60 بالمائة.

و جهة أخرى أكد أن النفقات السنوية للصندوق الوطني للتقاعد تقدر ب 1.000  مليار دج، معتبرا ان" استرجاع التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد يعتبر  من بين الأهداف الرئيسية و من بين الأولويات المسطرة في برنامج القطاع".

كما اكد على اهمية "الموازنة بين ضرورة تثمين المعاشات من اجل دعم القدرة  الشرائية لفئة المتقاعدين و لكن ايضا الحفاظ على ديمومة منظومة التقاعد و ذلك  في صالح المتقاعدين أنفسهم و في صالح الأجيال القادمة".

من جانبه ، ثمن عبد المجيد سيدي السعيد هذه الزيادات التي أقرها رئيس  الجمهورية لصالح المتقاعدين، مؤكدا أن رفع مستوى معيشة المتقاعدين يعد أحد  انشغالات المركزية النقابية.

كلـمات مفتـاحيــة :
زيادة بنسبة 5ر2 بالمائة في معاشات المتقاعدين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 أيار 2017 16:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 75 مرة   شارك

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