نقل وأشغال عمومية: السيد زعلان يقوم بزيارة فجائية لبعض مشاريع القطاع بالعاصمة

الجزائر- قام وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان اليوم الثلاثاء بزيارة عمل و تفقد مفاجئة لبعض مشاريع القطاع على مستوى ولاية الجزائر على غرار توسعة مطار الجزائر الدولي و كذا بعض المشاريع الطرقية، حسب ما جاء في بيان للوزارة.

و في هذا الإطار قام السيد زعلان بتفقد مشروع توسيع المطار الدولي هواري بومدين- الذي سيسمح لدى استلامه في 2018- بنقل حوالي 10 ملايين مسافر سنويا.

و تبلغ نسبة تقدم أشغال إنجاز هذه التوسعة التي تمتد على مساحة 20 هكتارا حاليا 70 %.

وسيكون المطار الجديد الذي تقدر تكلفته بحوالي 74 مليار دج مجهزا بحظيرة تتسع ل 4.500 سيارة ثلاث حظائر للطائرات ومسارات بمساحة تتجاوز 424 الف م2 فضلا عن 120 نقطة تسجيل و 84 شباك مراقبة.

و من جهة أخرى قام الوزير الذي تم تنصيبه على رأس قطاع الأشغال العمومية و النقل الجمعة الماضي بتفقد مشروع إنجاز الطريق (المنفذ) الرابط بين واد أوشايح ببراقي من خلال جسر كبير.

و من المنتظر أن يسهل استلام هذا المشروع الوصول إلى المطار و كذا الخروج مباشرة من وسط العاصمة باتجاه بئر توتة و الطريق الوطني رقم 1 و الطريق الدائري 2.

كما عاين الطريق الرابط بين الطريق الدائري الأول و الطريق الدائري الثاني.

و من جهة أخرى قام السيد زعلان بتفقد مشروع تهيئة خليج الجزائر (الصابلات) الذي سيتدعم بموقف للسيارات موجه لقاصدي المنتزه.

و سيتسع هذا الموقف الذي يتربع على مساحة 47.000 متر مربع إلى 1.200 مركبة.