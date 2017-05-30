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نقل وأشغال عمومية: السيد زعلان يقوم بزيارة فجائية لبعض مشاريع القطاع بالعاصمة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 أيار 2017 15:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 123 مرات
نقل وأشغال عمومية: السيد زعلان يقوم بزيارة فجائية لبعض مشاريع القطاع بالعاصمة

الجزائر- قام وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني  زعلان اليوم الثلاثاء بزيارة عمل و تفقد مفاجئة لبعض مشاريع القطاع على مستوى  ولاية الجزائر على غرار توسعة مطار الجزائر الدولي و كذا بعض المشاريع الطرقية، حسب ما جاء في بيان للوزارة.

و في هذا الإطار قام السيد زعلان بتفقد مشروع توسيع المطار الدولي هواري  بومدين- الذي سيسمح لدى استلامه في 2018- بنقل حوالي 10 ملايين مسافر سنويا.

و تبلغ نسبة تقدم أشغال إنجاز هذه التوسعة  التي تمتد على مساحة 20 هكتارا   حاليا 70 %.

وسيكون المطار الجديد  الذي تقدر تكلفته بحوالي 74 مليار دج  مجهزا بحظيرة  تتسع ل 4.500 سيارة  ثلاث حظائر للطائرات ومسارات بمساحة تتجاوز 424 الف م2  فضلا عن 120 نقطة تسجيل و 84 شباك مراقبة.

و من جهة أخرى قام الوزير  الذي تم تنصيبه على رأس قطاع الأشغال العمومية و  النقل الجمعة الماضي  بتفقد مشروع إنجاز الطريق (المنفذ) الرابط بين واد  أوشايح ببراقي من خلال جسر كبير.

و من المنتظر أن يسهل استلام هذا المشروع الوصول إلى المطار و كذا الخروج  مباشرة من وسط العاصمة باتجاه بئر توتة و الطريق الوطني رقم 1  و الطريق الدائري 2.

كما عاين الطريق الرابط بين الطريق الدائري الأول و الطريق الدائري الثاني.

و من جهة أخرى  قام السيد زعلان بتفقد مشروع تهيئة خليج الجزائر (الصابلات)  الذي سيتدعم بموقف للسيارات موجه لقاصدي المنتزه.

و سيتسع هذا الموقف الذي يتربع على مساحة 47.000 متر مربع إلى 1.200 مركبة.

كلـمات مفتـاحيــة :
نقل وأشغال عمومية: السيد زعلان يقوم بزيارة فجائية لبعض مشاريع القطاع بالعاصمة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 أيار 2017 15:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 123 مرة   شارك

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