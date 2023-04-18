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برنامج عدل1: الشروع في تسليم مفاتيح 3.300 سكن بسيدي عبد الله

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 أيار 2017 14:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 104 مرات
برنامج عدل1: الشروع في تسليم مفاتيح 3.300 سكن بسيدي عبد الله

الجزائر- شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" اليوم الثلاثاء في تسليم مفاتيح 3.300 سكن بصيغة البيع بالإيجار بسيدي  عبد الله (الجزائر العاصمة) لفائدة مكتتبي 2001 و2002.

واعتبر وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة خلال إشرافه على حفل لتسليم  المفاتيح أن توزيع هذه الحصة الجديدة من السكنات يعد "إشارة قوية على تواصل  البرنامج عبر كل ولايات الوطن وفقا لما هو مسطر له من اجل طي ملف عدل 1  والشروع مباشرة بإسكان مكتتبي عدل 2 ".

وأكد السيد شرفة- في أول خرجة ميدانية بعد تنصيبه  عزمه على "مواصلة المهمة  التي بدأها الوزير الاول بنفس الحيوية والوتيرة من أجل تنفيذ برنامج الرئيس  الرامي إلى امتصاص أزمة السكن والقضاء على السكن الهش".

وفي نفس السياق  أضاف بأن برنامج السكن في الجزائر  والذي يحظى بالأولوية في  النفقات العمومية  مستمر إلى غاية انتهائه بشكل كلي.

ويعتزم الصندوق الوطني للسكن دفع 60 مليار دج في إطار تسوية مستحقات مؤسسات  الإنجاز التي تشرف على المشاريع السكنية بصيغتي البيع بالإيجار والعمومي  الإيجاري (الاجتماعي)  لتضاف إلى أكثر من 74 مليار دج تم دفعها الاسبوع  الماضي  يذكر الوزير.

وستسمح هذه الجهود بالحفاظ على نفس وتيرة الانجاز المسجلة في السنوات الأخيرة  حيث ينتظر أن يتم استلام حوالي 300 الف سكن في عام 2017  حسب الوزير  الجديد.

كلـمات مفتـاحيــة :
برنامج عدل1: الشروع في تسليم مفاتيح 3.300 سكن بسيدي عبد الله
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 أيار 2017 14:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 104 مرة   شارك

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