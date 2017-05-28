الفاو: تقنين التجارة غير الرسمية سيحفز الازدهار في إفريقيا

الجزائر-سيساهم تقنين التجارة المزدهرة ولكن غير الرسمية عبر الحدود في إفريقيا في تحسين ظروف المعيشة وزيادة الاندماج الإقليمي عبر القارة حسبما أكدته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في تقرير جديد لها عبر موقعها الالكتروني.

وقال التقرير الذي يحمل عنوان "تقنين التجارة غير الرسمية في افريقيا" إن التجارة غير الرسمية عبر الحدود التي لا تخضع المعاملات فيها للضرائب المحلية والقواعد الأخرى تمثل حصة كبيرة تتراوح بين 20 إلى 70 بالمائة من الوظائف في افريقيا جنوب الصحراء وبالتالي فإن تقنين هذه التجارة واحتوائها يمكن أن يرفع معدلات الرفاهية المستدامة ويحسن فرص المعيشة للنساء بصورة ملحوظة.

ويتم تصنيف حوالي نصف حجم التجارة التي تتم عبر حدود القارة الإفريقية كتجارة غير رسمية بما يشير إلى حجم الدور الذي تلعبه هذه التجارة رغم كونها غير مرئية رسميا.

وحسب تقرير "الفاو" فإن السياسات المبادرة التي تعترف بهذا النشاط وتفتح بالتالي المجال أمام إمكاناته بهدف توجيهه نحو الصفة القانونية الملائمة هي أفضل من التدخلات الحازمة الرامية لإنهاء هذا النشاط أو الساعية للحصول على أثمان من رواد الأعمال.

ويقول سفيان كوروما وهو أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في "الفاو" وأحد المؤلفين الرئيسيين للتقرير إن "تسهيل إجراءات التقنين هي السياسة الوحيدة القابلة للتنفيذ لتحقيق أهداف خطة التحول في إفريقيا".

من جانبه يقول كليمنت أونيانجو عضو مكتب نيروبي لرابطة الثقة واتحاد المستهلكين وهي منظمة غير حكومية تستضيف المؤتمر بالتعاون مع الفاو إنه "بالرغم من المساهمة الكبيرة للقطاع غير الرسمي في الاقتصاد الافريقي إلا أن أصحاب السياسات غالبا ما تنقصهم المعلومات حول التجارة غير الرسمية عبر الحدود نظرا لعدم توافر البيانات الجيدة حولها. وقد مثل ذلك عائقا أمام تطوير سياسات تقدم الدعم لهذا القطاع".

وتعد التجارة غير الرسمية عبر الحدود اختيارا ثانويا يلجأ إليه الناس في غياب بدائل رسمية واضحة. وتتمثل هذه التجارة في بضائع وخدمات عادة ما تكون ذات طابع زراعي وقد أثبتت في أوقات أزمات الغذاء والصدمات الأخرى أنه من الممكن الاعتماد عليها بصورة أكبر من القنوات الشرعية.

واعتبرت المنظمة أن "الأنشطة الاقتصادية الخارجة عن نطاق المراقبة والتي لا تتعلق جميعها بالتجارة الدولية تمثل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي في افريقيا" وهي نسبة تفوق النسبة في أمريكا اللاتينية وآسيا.

ويقول التقرير بأن هذا النوع من التجارة نادرا ما يكون غير قانوني إلا أنه في معظم الأحوال يتخذ الصفة غير الرسمية نظرا لصعوبة حصول ممارسيها على التراخيص التجارية المناسبة ونقص المهارات الإدارية لديهم وانعدام المعرفة بقوانين الاستيراد والتصدير للتصرف بصورة مغايرة.

وبرغم كون هذه الأنشطة مصدرا هاما لدخل الأسرة إلا أن ممارسيها غالبا ما يقعون ضحية للفساد كما أن صعوبة وصولهم للتمويل يعني أن أنشطتهم نادرا ما تتسم بالاستقرار أو الاستدامة.

ووفقا لتقرير "الفاو" تمثل النساء الجزء الأكبر من هؤلاء التجار غير الرسميين حيث تصل النسبة إلى أكثر من النصف في غرب ووسط افريقيا وحوالي 70 فالمئة في جنوب افريقيا فيما تختلف الأنماط باختلاف المناطق ففي تنزانيا تسيطر النساء على التجارة في المنتجات المصنعة بينما يسيطر الرجال في الأغلب على المنتجات الزراعية الخام أو نصف المصنعة بينما ينعكس الحال في الكاميرون.

كما يختلف النساء والرجال عادة في نوعية المواد الغذائية المنتجات الطازجة أو السلع الغذائية الرئيسية التي يتخصص كل منهم في تجارتها لذا فإن من الضروري لأي سياسات ملائمة أن تأخذ مثل هذه الحقائق في اعتبارها.

هذا وتبذل الحكومات الافريقية جهدا متزايدا لتحديد ديناميكيات عمل قطاع التجارة غير الرسمية عبر الحدود منطلقة من ادراكها بأن التنكر لهذا القطاع في سياسات التجارة المحلية والإقليمية واستراتيجيات الحد من الفقر قد يعيق التقدم.

ووفقا لرؤية "الفاو" فإن الأولويات الرئيسية لتسهيل تقنين التجارة غير الرسمية عبر الحدود تتطلب تبسيط متطلبات الترخيص وتوفير الحوافز الضريبية ورعاية الشراكات وحملات الدعاية عبر الراديو والتليفزيون والمقابلات الموجهة نحو المشاركين في الاقتصاد غير الرسمي وتكثيف الجهود للتعامل مع فساد المنظومة الرسمية.