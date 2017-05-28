احتمالية إلغاء صالون الجزائر الدولي للسيارات 

الجزائر - أفاد مسؤول بجمعية مصنعي و وكلاء السيارات بأن وكلاء السيارات لا يمكنهم المشاركة في صالون الجزائر الدولي للسيارات بسبب التأخر في منح رخص الاستيراد.

و أوضح السيد رياض أندلسي لوأج بأن إقامة الطبعة ال20 لصالون الجزائري الدولي للسيارات- المرتقبة في سبتمبر المقبل- مستبعدة حاليا بسبب حصص الاستيراد التي كان من المفترض أن تمنح في أبريل الماضي و لا تزال في الانتظار.

وأضاف "و لهذا فإن وكلاء السيارات غير قادرين على المشاركة في هذه التظاهرة لأنهم لا يزالون في انتظار حصصهم ليتمكنوا من المشاركة و الاستجابة لطلبات الزبائن".

و بالنظر إلى نفاذ مخزونات غالبية الوكلاء حسب السيد أندلسي، فإن وزارة التجارة حتى و إن قامت بفتح الحصص في مستقبل قريب فلن يتمكن الوكلاء من أن يكونوا في الموعد لأن عمليات الاستيراد تحتاج إلى شهرين على أقل تقدير لجلب السيارات (جمركة و مراقبة ...) دون احتساب التحضيرات و الوسائل اللوجستيكية التي يحتاجها الصالون.

وقام رئيس الجمعية سفيان حسناوي يضيف ذات المصدر بطلب رأي حوالي 40 وكيلا للسيارات حول هذه القضية و من إجاباتهم "فإنه مقتنع بأن الوكلاء ليسوا قادرين على المشاركة في هذه الظروف".

و كان الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض و التصدير "صافكس" طيب زيتوني قد صرح منذ بضعة أسابيع بأن صافكس ستبقى تحت تصرف الوكلاء المعتمدين و أن قصر المعارض سيكون مفتوحا عندما يكونوا جاهزين لهذا الحدث.