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احتمالية إلغاء صالون الجزائر الدولي للسيارات 

  أدرج يـوم : الأحد, 28 أيار 2017 14:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 57 مرات
احتمالية إلغاء صالون الجزائر الدولي للسيارات 

الجزائر - أفاد مسؤول بجمعية مصنعي و وكلاء السيارات بأن  وكلاء السيارات لا يمكنهم المشاركة في صالون الجزائر الدولي للسيارات بسبب  التأخر في منح رخص الاستيراد.

و أوضح السيد رياض أندلسي لوأج بأن إقامة الطبعة ال20 لصالون الجزائري الدولي  للسيارات- المرتقبة في سبتمبر المقبل- مستبعدة حاليا بسبب حصص الاستيراد التي  كان من المفترض أن تمنح في أبريل الماضي و لا تزال في الانتظار.

وأضاف "و لهذا فإن وكلاء السيارات غير قادرين على المشاركة في هذه التظاهرة  لأنهم لا يزالون في انتظار حصصهم ليتمكنوا من المشاركة و الاستجابة لطلبات  الزبائن".

و بالنظر إلى نفاذ مخزونات غالبية الوكلاء  حسب السيد أندلسي، فإن وزارة  التجارة حتى و إن قامت بفتح الحصص في مستقبل قريب فلن يتمكن الوكلاء من أن  يكونوا في الموعد لأن عمليات الاستيراد تحتاج إلى شهرين على أقل تقدير لجلب  السيارات (جمركة و مراقبة ...) دون احتساب التحضيرات و الوسائل اللوجستيكية التي يحتاجها الصالون.

وقام رئيس الجمعية سفيان حسناوي  يضيف ذات المصدر  بطلب رأي حوالي 40 وكيلا  للسيارات حول هذه القضية و من إجاباتهم "فإنه مقتنع بأن الوكلاء ليسوا قادرين  على المشاركة في هذه الظروف".

 

و كان الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض و التصدير "صافكس" طيب  زيتوني قد صرح منذ بضعة أسابيع بأن صافكس ستبقى تحت تصرف الوكلاء المعتمدين و أن قصر المعارض سيكون مفتوحا عندما يكونوا جاهزين لهذا الحدث.

كلـمات مفتـاحيــة :
احتمالية إلغاء صالون الجزائر الدولي للسيارات 
  أدرج يـوم : الأحد, 28 أيار 2017 14:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 57 مرة   شارك

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