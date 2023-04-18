سكن: دفع 60 مليار دج لتسوية مستحقات مؤسسات الإنجاز

الجزائر - كشف الوزير الأول عبد المجيد تبون يوم الجمعة بالجزائر بأنه سيتم الاسبوع المقبل دفع ما يقارب 60 مليار دج لتسوية مستحقات مؤسسات الإنجاز التي تشرف على المشاريع السكنية.

وأوضح السيد تبون خلال مراسم تنصيب وزير السكن والعمران والمدينة الجديد يوسف شرفة أن "الصندوق الوطني للسكن سيدفع لفائدة مؤسسات الإنجاز 60 مليار دج هذا الاسبوع ليطوى بالتالي ملف المستحقات العالقة لهذه المؤسسات بشكل نهائي".

وأكد في هذا السياق أن ملف التمويل لن يشكل بعد اليوم عائقا لقطاع السكن مشيرا إلى أن هذا القطاع يحظى بالأولوية في النفقات العمومية.

وكان الصندوق الوطني للسكن قام قبل أيام بدفع مبلغ مالي يفوق 74,60 مليار دج لفائدة المقاولين والمؤسسات التي تتكفل بإنجاز المشاريع السكنية بصيغتي البيع بالإيجار "عدل" والسكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي).

وتم في هذا الإطار دفع 14,78 مليار دج لصالح مؤسسات انجاز سكنات البيع بالإيجار "عدل" بينما استفادت المقاولات التي تشرف على إنجاز السكن العمومي الايجاري (الاجتماعي) من 59,82 مليار دج.

وعرف قطاع السكن في الفترة الأخيرة مصاعب مالية أثرت على مؤسسات الإنجاز مما أدى إلى تأخر في توزيع مختلف البرامج السكنية.