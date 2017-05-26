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انطلاق حملة صيد التونة الحمراء ابتداء من يوم الجمعة

  أدرج يـوم : الجمعة, 26 أيار 2017 08:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 47 مرات
انطلاق حملة صيد التونة الحمراء ابتداء من يوم الجمعة

الجزائر- أعلنت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري في بيان لها اليوم الخميس أن حملة صيد التونة الحمراء ستنطلق ابتداء من  يوم الجمعة و تمتد إلى غاية 24 يونيو المقبل.

و أوضح البيان أن "14 سفينة صيد تحمل العلم الوطني ستشارك في هذه الحملة لصيد  حصة تقدر ب 7ر1.043 طن".

و تم التفاوض على هذه الحصة "القياسية" التي منحتها اللجنة الدولية للمحافظة  على تونة محيط الأطلسي للجزائر خلال اشغال الاجتماع ال20 لهذه المنظمة المنعقد  شهر نوفمبر 2016 بفيلامورا (البرتغال)  يشير المصدر ذاته.

في هذا الصدد تم اتخاذ جميع "التدابير اللازمة" لضمان السير الحسن لهذه  الحملة بما في ذلك "تسليم رخص الصيد للمتعاملين المعنيين"  تضيف الوزارة.

من جهة أخرى و في اطار تعزيز الكفاءات الوطنية في مجال صيد التونة الحمراء  ستعرف هذه الحملة مشاركة تلاميذ متربصين بمعاهد و مدارس التكوين في الصيد حيث  سيتواجدون على متن سفن الصيد المجندة خلال هذه العملية.

كما أكد المصدر نفسه أن اللجنة الدولية للمحافظة على تونة محيط الأطلسي قد  جندت برسم هذه الحملة 12 مراقبا اقليميا من جنسية جزائرية حيث سيكونون على متن  سفن صيد التونة لعدة بلدان على غرار تونس و فرنسا و ليبيا.

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انطلاق حملة صيد التونة الحمراء ابتداء من يوم الجمعة
  أدرج يـوم : الجمعة, 26 أيار 2017 08:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 47 مرة   شارك

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