"أوبك" تتفق على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط حتى مارس 2018

فيينا - اتفق وزراء نفط الدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" و منتجون مستقلون خارجها يوم الخميس على تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر إضافية ابتداء من يوليو 2017 الى غاية مارس 2018.

واستنادا لما اعلنه الرئيس الحالي ل " أوبك" وزير النفط السعودي خالد الفالح وعدد آخر من وزراء نفط الدول الأعضاء في المنظمة خلال الاجتماع المشترك بين وزراء نفط "أوبك" ونظرائهم من خارج المنظمة في فيينا مساء الخميس بفيينا تقرر تمديد العمل باتفاق خفض الانتاج بمقدار 8ر1 مليون برميل يوميا الذي تم توقيعه في فيينا في ديسمبر 2016 بين دول اوبك و منتجين غير اعضاء .

وساعد اتفاق خفض الإنتاج " اوبك- خارج أوبك" على رفع أسعار النفط حيث وصل سعر العقود الآجلة لخام برنت 41ر54 دولار للبرميل فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 40 سنتا لتصل الى 76ر51 دولار.

وعلى صعيد متصل قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ان الجهود المشتركة بين المنتجين الأعضاء في منظمة "أوبك" و خارجها فتح مجالا جديدا للتعاون لمصلحة الجانبين تتعدى تحقيق استقرار اسواق النفط .

و أضاف نوفاك في وقت سابق عقب افتتاح الاجتماع المشترك بين وزراء نفط "أوبك" ونظرائهم من خارج المنظمة انه بدون دعم قادة الدول المنتجة للنفط لكانت عملية خفض الإنتاج "شبه مستحيلة".