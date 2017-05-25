اتفاق بين الخطوط الجوية الجزائرية واماديوس

الجزائر - وقعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية وشركة اماديوس آتي العالمية المختصة في اعداد أنظمة الحجز وبيع خدمات السفر يوم الخميس بالجزائر اتفاقا لوضع برنامج مدمج أكثر فعالية لتسيير حركة المسافرين على مستوى الشركة الوطنية.

وقد وقع الاتفاق من طرف مدير الوحدة التجارية للخطوط الجوية الجزائرية زهير هواوي ونائب رئيس اماديوس لتقنيات شركات الطيران جوليا ساتل بحضور مدير عام الشركة بالنيابة بخوش علاش.

وستسمح هذه القاعدة الجديدة التي من المرتقب ان تدخل حيز الخدمة شهر ديسمبر 2017 باستبدال نظام الحجز الحالي الذي أظهر محدوديته مقارنة بالتطورات التكنولوجية المسجلة خلال السنوات الاخيرة في هذا المجال حسب السيد هواوي الذي يترأس هذا المشروع.

وبالإضافة الى الحجز سيسمح النظام الجديد المسمى "نظام خدمات المسافرين" بتسيير آلي للتذاكر واصدارها وللتسجيل وللدفع الالكتروني ولخدمة الانترنت ولبرنامج الوفاء.

كما سيسمح بتسيير آلي لقائمة جرد الشركة وعائداتها اضافة الى وضع نظام ذكاء اقتصادي كوسيلة لدعم التسيير تسمح للشركة بالاستماع لزبائنها.

الشراكة ستسمح كذلك للجوية الجزائرية بتعاون وتنسيق اكبر مع الوسطاء المعتمدين ووكالات السفر وهذا بمقاسمة نفس قاعدة حجز التذاكر وبيع خدمات السفر.

وتتواجد شركة اماديوس بالجزائر منذ عدة سنوات من خلال برنامج "نظام التوزيع الشامل" الذي يسمح لوكالات السفر بالاتصال بأنظمة حجز شركات الطيران.

وقال السيد هواوي أن "هدف الشركة هو اعطاء المزيد من المرونة لزبائننا من خلال برنامج فعال كهذا".

ومن جهته قال السيد علاش أن هذا البرنامج المدمج "سيسمح لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بخفض تكاليف الاستغلال والتوزيع ورفع عائداتها ومنح خدمة مخصصة لمسافري الشركة".

وأضاف ان المشروع يهدف الى تبسيط تسيير الشركة ومنح خدمات جديدة فيما يخص عصرنة وتطوير المجالات التجارية والعملية.