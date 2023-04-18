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منتدى رؤساء المؤسسات يوزع 20 ألف قفة رمضان على المعوزين عبر التراب الوطني

  أدرج يـوم : الخميس, 25 أيار 2017 13:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات

الجزائر - سيقوم منتدى رؤساء المؤسسات بتوزيع ما لا يقل عن 20 ألف قفة رمضان على الفئات المعوزة عبر التراب الوطني في خطوة اعتبرها  "تجسيدا لقيمتي الدعم و المشاركة المتجذرتين" لدى هذه الهيئة، حسب ما أفاد به  اليوم الخميس رئيس المنتدى، علي حداد.

وخلال إشرافه على إطلاق الطبعة الثالثة من عملية "قفة رمضان" التي تندرج ضمن  برنامجه السنوي الشامل "منتدى-تضامن"، أوضح السيد حداد أن منتدى رؤساء  المؤسسات سيواصل جهوده التضامنية خلال الشهر الفضيل لهذه السنة من خلال توزيع  ما لا يقل عن 20 ألف طرد غذائي على المعوزين و الأرامل و اليتامى عبر كافة  التراب الوطني، بالتعاون مع جمعية "سيدرا" الخيرية التي تضطلع بإيصال المعونات إلى مستحقيها.

و تهدف هذه العملية التي أضحت تقليدا سنويا إلى "تكريس قيم التضامن والمشاركة و تعزيز روح المواطنة" من خلال مد يد العون للمحتاجين، يضيف السيد حداد، الذي شدد على أهمية تظافر الجهود بين المتعاملين الاقتصاديين و رجال الأعمال و المجتمع المدني من أجل رسم البسمة على وجوه المعوزين و تمكينهم من  الصوم بأريحية.

ومن جهته، توقف رئيس جمعية "سيدرا"، نسيم فيلالي عند أهمية هذا النوع من  المبادرات التي من شأنها إحياء القيم الإنسانية في أبعادها التضامنية، معربا  عن أمله في أن تأخذ هذه العملية شكلا أكبر السنة تلو الأخرى. 

 

وفي ذات السياق، تطرق الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد إلى المكانة التي يحتلها هذا النوع من المبادرات في المجتمع  الجزائري، مشيرا إلى فتح هيئته ل"150 موقعا عبر الوطن مخصصا لنصب الأسواق التضامنية"، علاوة على "أزيد من خمسين مطعم رحمة".

منتدى رؤساء المؤسسات يوزع 20 ألف قفة رمضان على المعوزين عبر التراب الوطني
  أدرج يـوم : الخميس, 25 أيار 2017 13:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

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