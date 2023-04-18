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البنك الإفريقي للتنمية: الجمعيات السنوية 2017, فرصة لدراسة تحديات التنمية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 أيار 2017 17:35     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات
البنك الإفريقي للتنمية: الجمعيات السنوية 2017, فرصة لدراسة تحديات التنمية

الجزائر- تعتبر الجمعيات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي  للتنمية التي تعقد من 22 الى 26 مايو الجاري باحمداباد (الهند) فرصة لتبادل  وجهات النظر حول تحديات التنمية التي تواجهها القارة الإفريقية حسبما أفاد به  يوم الأربعاء بيان لوزارة المالية.

وجاء في بيان الوزارة أن " الجمعيات العامة لسنة 2017 شكلت فرصة لتبادل وجهات  النظر حول تحديات التنمية التي تواجهها القارة الافريقية والتي تندرج ضمن  أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وضمن أجندة 2063 للاتحاد الافريقي".

ومثل الجزائر في هذا اللقاء السنوي الذي جمع رؤساء دول وحكومات ومسؤولي هيئات  دولية واقليمية اضافة الى منظمات غير حكومية ورؤساء مؤسسات الوزير المنتدب  المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة النظام المالي معتصم بوضياف.

وشكل اللقاء "فرصة لعرض اولى نتائج الاستراتيجية العشرية للتنمية للبنك  الافريقي للتنمية لصالح الدول الإفريقية وكذا الاولويات الخمس الكبرى وهي  الفلاحة والصناعة والطاقة والعمل والتكامل الاقليمي".

وقد خصصت ورشة عمل عالية المستوى -حضرها الوزير بوضياف- الى دراسة هذه  المسائل.

كما شارك السيد بوضياف في ورشة عمل حملت عنوان "الريادة من اجل التحويل  الفلاحي" سمحت بمناقشة الوسائل المناسبة للتقدم في مجال التحويل الفلاحي  والامن الغذائي وتعزيز مواجهة اثار التغير المناخي حسب ذات المصدر. 

وسمحت هذه الورشة للقادة بدراسة مختلف الخيارات السياسية لتحرير القدرات  الكبيرة التي تزخر بها القارة الافريقية وقيادتها الى التحول اقتصاديا اعتمادا  على الفلاحة والفلاحة-الصناعية التي يحركها القطاع الخاص.

وحضر الوزير في لقاء حول التعاون بين افريقيا واسيا والذي عرض السبل والوسائل  الأنسب لتقوية التبادلات بين القارتين واشراك القارة الآسيوية بصفة اكبر في  تحقيق الاولويات الخمس الكبرى التي بادر بها البنك الافريقي  للتنمية.

البنك الإفريقي للتنمية: الجمعيات السنوية 2017, فرصة لدراسة تحديات التنمية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 أيار 2017 17:35     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

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