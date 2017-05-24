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ارتفاع محسوس لأسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك في مارس

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 أيار 2017 15:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 68 مرات
ارتفاع محسوس لأسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك في مارس

الجزائر - سجل معدل أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك  لاسيما الخضر والفواكه ارتفاعات محسوسة خلال مارس الفارط مقارنة بذات الشهر من  2016 حسبما جاء في الكشف الشهري لأسعار المواد الغذائية الاساسية عند  الاستهلاك والذي نشر على موقع وزارة التجارة.

وقد ارتفعت معظم أسعار المنتوجات الغذائية الواسعة الاستهلاك التي درسها  الكشف (المواد البقولية والخضر والفواكه واللحوم) باستثناء اسعار البصل الجاف  (-30 بالمائة) و البرتقال (-5 بالمائة) ولحوم الغنم المحلية (-1 بالمائة).

فالنسبة للخضر ترتب معدل سعر الثوم المستورد سقف الارتفاعات حيث قفز ب 197  بالمائة متبوع بأسعار الطماطم الطازجة التي سجلت ارتفاعا ب 82 بالمائة الى 124  دج/كغ ثم بأسعار البطاطا التي زادت ب 80 بالمائة الى  74 دج /كغ فالثوم المحلية التي ارتفعت ب 45 بالمائة الى 791 دج/كغ حسب ارقام  وزارة التجارة.

وسجلت  أسعار الجزر والكوسة ارتفاعات ب 15 بالمائة و6 بالمائة الى 61 دج/كغ  و92 دج/كغ على التوالي.

وفيما يخص الفواكه فقد التهب سعر الموز ب200 بالمائة الى قرابة 700 دج/كغ  وسعر التفاح المستورد ب 103 بالمائة والتفاح المحلي ب 70 بالمائة الى 310  دج/كغ وسعر التمور ب 14 بالمائة الى 502 دج/كغ.

كما سجل المعدل الشهري لسعر البيض واللحوم البيضاء المجمد ارتفاعات ب 30  بالمائة و4 بالمائة و 11 بالمائة على التوالي.

 

واتبعت اسعار المواد البقولية نفس المنحنى التصاعدي خلال مارس حيث ارتفع معدل  سعر الفاصولياء البيضاء ب 16 بالمائة الى 201 دج/كغ والبن ب 14 بالمائة الى  686 دج/كغ والارز والعجائن ب 7 بالمائة الى 95 دج/كغ و98 دج/كغ على التوالي  فيما ارتفع معدل سعر العدس ب 5 بالمائة الى قرابة 200 دج/كغ ومركز الطماطم ب 4  بالمائة الى 194 دج/كغ.ارتفاع محسوس لأسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك في مارس

الجزائر - سجل معدل أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك  لاسيما الخضر والفواكه ارتفاعات محسوسة خلال مارس الفارط مقارنة بذات الشهر من  2016 حسبما جاء في الكشف الشهري لأسعار المواد الغذائية الاساسية عند  الاستهلاك والذي نشر على موقع وزارة التجارة.

وقد ارتفعت معظم أسعار المنتوجات الغذائية الواسعة الاستهلاك التي درسها  الكشف (المواد البقولية والخضر والفواكه واللحوم) باستثناء اسعار البصل الجاف  (-30 بالمائة) و البرتقال (-5 بالمائة) ولحوم الغنم المحلية (-1 بالمائة).

فالنسبة للخضر ترتب معدل سعر الثوم المستورد سقف الارتفاعات حيث قفز ب 197  بالمائة متبوع بأسعار الطماطم الطازجة التي سجلت ارتفاعا ب 82 بالمائة الى 124  دج/كغ ثم بأسعار البطاطا التي زادت ب 80 بالمائة الى  74 دج /كغ فالثوم المحلية التي ارتفعت ب 45 بالمائة الى 791 دج/كغ حسب ارقام  وزارة التجارة.

وسجلت  أسعار الجزر والكوسة ارتفاعات ب 15 بالمائة و6 بالمائة الى 61 دج/كغ  و92 دج/كغ على التوالي.

وفيما يخص الفواكه فقد التهب سعر الموز ب200 بالمائة الى قرابة 700 دج/كغ  وسعر التفاح المستورد ب 103 بالمائة والتفاح المحلي ب 70 بالمائة الى 310  دج/كغ وسعر التمور ب 14 بالمائة الى 502 دج/كغ.

كما سجل المعدل الشهري لسعر البيض واللحوم البيضاء المجمد ارتفاعات ب 30  بالمائة و4 بالمائة و 11 بالمائة على التوالي.

واتبعت اسعار المواد البقولية نفس المنحنى التصاعدي خلال مارس حيث ارتفع معدل  سعر الفاصولياء البيضاء ب 16 بالمائة الى 201 دج/كغ والبن ب 14 بالمائة الى  686 دج/كغ والارز والعجائن ب 7 بالمائة الى 95 دج/كغ و98 دج/كغ على التوالي  فيما ارتفع معدل سعر العدس ب 5 بالمائة الى قرابة 200 دج/كغ ومركز الطماطم ب 4  بالمائة الى 194 دج/كغ.

 

 

 

 

 

 

 

 

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ارتفاع محسوس لأسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك في مارس
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 أيار 2017 15:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 68 مرة   شارك

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