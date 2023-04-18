ميناء الجزائر: تناقص عدد السفن المستقبلة خلال الثلاثي الأول ل 2017

الجزائر - استقبل ميناء الجزائر ما مجموعه 500 سفينة خلال لثلاثي الأول من 2017 مقابل 546 سفينة خلال نفس الفترة من سنة 2016 أي بانخفاض يقدر ب 42ر8 فالمئة حسبما علم من مؤسسة ميناء الجزائر.

وأظهرت حركة الملاحة خلال الثلاثي الأول من 2017 هيمنة لحاملات الحاويات بمعدل 270 سفينة أي 58 فالمئة من الرقم الإجمالي للسفن متبوعة بناقلات النفط والغاز التي بلغت نسبة 15 فالمئة.

من جانب آخر، تمثل كمية السلع النازلة في ميناء الجزائر (المكونة أساسا من الواردات) نسبة 83 فالمئة من مجموع حركة النقل اي بنسبة انخفاض 7ر1 فالمئة مقارنة بالثلاثي الأول من 2016 حيث يفسر ذلك اساسا بسبب تراجع كمية المعادن ومواد البناء والمواد البترولية المنزلة أما بخصوص السلع التي تم شحنها فسجلت زيادة ب 6ر11 فالمئة بمجموع 5ر512 طن.

وفي مجال النقل البحري للمسافرين تم تسجيل عبور 27.444 مسافر عبر المحطة البحرية لميناء الجزائر خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقابل 18.573 مسافر خلال نفس الفترة من 2016 أي بزيادة تقارب 48 فالمئة.

أما بخصوص السيارات المرفقة بمسافرين فتم تسجيل زيادة قوية بلغت 17.980 سيارة بعدما كانت 11.752 سيارة أي بارتفاع 53 فالمئة بين الفترتين.

=== تناقص مدة انتظار السفن ==

على صعيد أداء الميناء تقلصت مدة الانتظار المتوسطة للسفن في ميناء الجزائر حيث بلغت 56ر1 يوم خلال الثلاثي الأول من 2017 بعدما كانت 01ر2 يوم خلال نفس الفترة من 2016.

وسجلت سفن الشحن أقل فترة انتظار بمعدل 5ر0 يوم وحاملات الحاويات لمؤسسة ميناء الجزائر بمعدل 84ر0 يوم وناقلات الإسمنت ب 93ر0 يوم والزيوت 43ر1 يوم وحاملات الحاويات لشركة موانئ دبي العالمية ب 54ر1 يوم وحاملات البيتومين ب 7ر1 يوم.

وكانت أطول مدة انتظار من نصيب حاملات الحبوب بمعدل 6 أيام سفن نقل الحديد والأنابيب ب 4ر4 ايام ناقلات البوتان 8ر3 ايام وناقلات البترول 9ر2 أيام.

وبخصوص مدة الانتظار المتوسطة للسفن في الرصيف فتم تسجيل انخفاض طفيف من 92ر3 أيام خلال الثلاثي الأول لسنة 2016 إلى 51ر3 ايام خلال نفس الفترة من 2017.

وكانت مدة الانتظار الأقل في الرصيف مسجلة من طرف ناقلات السيارات بمعدل 6ر0 يوم والزيوت 95ر0 يوم حاملات الحاويات لمؤسسة ميناء الجزائر ب 9ر2 يوم أما بخصوص السفن التي سجلت مدة انتظار طويلة في الرصيف فهي اساسا سفن نقل الزجاج والأنابيب ب 16 يوم الحبوب 7ر8 ايام البوتان 5 أيام حاملات الحاويات لشركة موانئ دبي العالمية ب 2ر4 يوم وسفن نقل المواشي (9ر3 أيام).