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ميناء الجزائر: تناقص عدد السفن المستقبلة خلال الثلاثي الأول ل 2017

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 أيار 2017 13:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 162 مرات
ميناء الجزائر: تناقص عدد السفن المستقبلة خلال الثلاثي الأول ل 2017

الجزائر - استقبل ميناء الجزائر ما مجموعه 500 سفينة خلال  لثلاثي الأول من 2017 مقابل 546 سفينة خلال نفس الفترة من سنة 2016 أي  بانخفاض يقدر ب 42ر8 فالمئة حسبما علم من مؤسسة ميناء الجزائر.

وأظهرت حركة الملاحة خلال الثلاثي الأول من 2017 هيمنة لحاملات الحاويات  بمعدل 270 سفينة أي 58 فالمئة من الرقم الإجمالي للسفن متبوعة بناقلات النفط  والغاز التي بلغت نسبة 15 فالمئة.

من جانب آخر، تمثل كمية السلع النازلة في ميناء الجزائر (المكونة أساسا من  الواردات) نسبة 83 فالمئة من مجموع حركة النقل اي بنسبة انخفاض 7ر1 فالمئة  مقارنة بالثلاثي الأول من 2016 حيث يفسر ذلك اساسا بسبب تراجع كمية المعادن  ومواد البناء والمواد البترولية المنزلة  أما بخصوص السلع التي تم شحنها فسجلت  زيادة ب 6ر11 فالمئة بمجموع 5ر512 طن.

وفي مجال النقل البحري للمسافرين تم تسجيل عبور 27.444 مسافر عبر المحطة  البحرية لميناء الجزائر خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقابل 18.573  مسافر خلال نفس الفترة من 2016 أي بزيادة تقارب 48 فالمئة.

أما بخصوص السيارات المرفقة بمسافرين فتم تسجيل زيادة قوية بلغت 17.980 سيارة  بعدما كانت 11.752 سيارة أي بارتفاع 53 فالمئة بين الفترتين.

 

                         === تناقص مدة انتظار السفن ==

 

على صعيد أداء الميناء تقلصت مدة الانتظار المتوسطة للسفن في ميناء الجزائر  حيث بلغت 56ر1 يوم خلال الثلاثي الأول من 2017 بعدما كانت 01ر2 يوم خلال نفس  الفترة من 2016. 

وسجلت سفن الشحن أقل فترة انتظار بمعدل 5ر0 يوم  وحاملات الحاويات لمؤسسة  ميناء الجزائر بمعدل 84ر0 يوم  وناقلات الإسمنت ب 93ر0 يوم  والزيوت 43ر1 يوم   وحاملات الحاويات لشركة موانئ دبي العالمية ب 54ر1 يوم وحاملات البيتومين ب  7ر1 يوم.

وكانت أطول مدة انتظار من نصيب حاملات الحبوب بمعدل 6 أيام  سفن نقل الحديد  والأنابيب ب 4ر4 ايام  ناقلات البوتان 8ر3 ايام وناقلات البترول 9ر2 أيام.

وبخصوص مدة الانتظار المتوسطة للسفن في الرصيف فتم تسجيل انخفاض طفيف من 92ر3  أيام خلال الثلاثي الأول لسنة 2016 إلى 51ر3 ايام خلال نفس الفترة من 2017.

 

وكانت مدة الانتظار الأقل في الرصيف مسجلة من طرف ناقلات السيارات بمعدل 6ر0  يوم والزيوت 95ر0 يوم  حاملات الحاويات لمؤسسة ميناء الجزائر ب 9ر2 يوم أما  بخصوص السفن التي سجلت مدة انتظار طويلة في الرصيف فهي اساسا سفن نقل الزجاج  والأنابيب ب 16 يوم  الحبوب 7ر8 ايام  البوتان 5 أيام  حاملات الحاويات لشركة  موانئ دبي العالمية ب 2ر4 يوم وسفن نقل المواشي (9ر3 أيام). 

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ميناء الجزائر: تناقص عدد السفن المستقبلة خلال الثلاثي الأول ل 2017
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 أيار 2017 13:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 162 مرة   شارك

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