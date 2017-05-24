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عقار: التحكم في التقييم من أجل ضمان استقرار السوق

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 أيار 2017 10:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 75 مرات
عقار: التحكم في التقييم من أجل ضمان استقرار السوق

الجزائر- أبرز الخبراء و الوكلاء العقاريون  المشاركون في  الأيام الأولى للتحسيس العقاري التي نظمت يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة  أهمية التحكم في مناهج و تقنيات  التقييم العقاري من أجل وضع حد لارتفاع  الأسعار و بالتالي ضمان استقرار سوق العقار في الجزائر.

و خلال هذا الحدث الذي نظمته  الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية و بوابة  الإعلانات العقارية في الجزائر  Lkeria.com أكد المتدخلون  أساسا على ضرورة  الاعتماد على معايير علمية من أجل ضمان احترافية هذا المجال و مواجهة  التقييمات الخاطئة للسماسرة غير الشرعيين.

كما اقترح  في هذا الإطار المتدخلون  إنشاء سجل وطني للمعطيات الخاصة  بالتقييم العقاري من شأنه تغطية مختلف مناطق البلاد و الذي سيتم تحيينه بشكل  دوري و استعماله  كقاعدة مرجعية للحساب .

و يرى مدير بوابة Lkeria.com لطفي رمضاني أن " التقييم هو بمثابة الفعل  المؤسس الذي يلعب دورا هاما في تعزيز استقرار السوق و تنظيمها و امتصاص  المضاربة  و إرساء الثقة بين الوكالات و الزبائن".

و من جهته أشار الخبير عبد الرحمن بن يمينة أن التقييم العقاري يرتكز على عدة  عوامل تشريعية و اقتصادية و فيزيائية و سوسيولوجية داعيا في هذا الصدد إلى  التفريق بين  " القيمة"  و  "السعر" الذي يحدد انطلاقا من تفاوض بين البائع و المشتري.

و ذكر الخبير في هذا الإطار بأن الوكيل العقاري يأخذ في عين الاعتبار بالخصوص  موقع و حالة و مساحة الملكية العقارية و كذا التجهيزات المحيطة بها من أجل  الوصول إلى قيمة مبررة في سوق العقار.

و على صعيد أخر أشار رئيس الفيدرالية الجزائرية للوكالات العقارية عبد الكريم  عويدات بأن المرسوم التنفيذي رقم 09-18 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة  الوكيل العقاري يخضع حاليا إلى مراجعة على مستوى الحكومة.

و في هذا الشأن و استنادا إلى التوضيحات التي قدمها السيد عويدات اجتمع مؤخرا  ممثلون عن أربع  وزارات ( السكن و التجارة و العدل و المالية) من أجل دراسة  جدوى إلزام  مرور كل المعاملات العقارية بما فيها  المعاملات التي تتم بين  الخواص عبر وكالة عقارية .

و أردف المتحدث قائلا " هذا الإجراء سيسمح بمواجهة+ المتطفلين+ على سوق  العقار و التحكم فيه من خلال معلومات إحصائية موثوقة".

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عقار: التحكم في التقييم من أجل ضمان استقرار السوق
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 أيار 2017 10:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 75 مرة   شارك

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