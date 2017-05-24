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الجناح الجزائري بصالون أرل الفرنسية للتراث الثقافي يحظى بزيارة رسمية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 أيار 2017 09:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات

الجزائر-شهد اليوم الثلاثاء جناح الجزائر بالصالون الدولي  لمحترفي التراث الثقافي المقام بمدينة أرل بفرنسا زيارة رسمية لوزير الثقافة عز  الدين ميهوبي رفقة شخصيات سياسية جزائرية وفرنسية حسب بيان لوزارة الثقافة.

وزار جناح الجزائر باعتباره جناح ضيف الشرف إلى جانب القنصل العام للجزائر  بمرسيليا بوجمعة رويبح رئيس بلدية آرل هرفي شيافيتي والنائب الاشتراكي ميشال  فوزيل والخبير الدولي الجزائري منير بوشناقي.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة قال الوزير أن مشاركة الجزائر بصفة ضيف شرف "ليست  بغرض العرض أو الترويج للتراث الثقافي فحسب بل للبحث حول الحلول والسبل  الكفيلة بدمج التراث الثقافي في الحركة الاقتصادية".

ودعا الوزير إلى "ترقية التعاون بين الهيئات الثقافية في البلدين والتبادل  بين المهنيين في الجزائر وفرنسا" مركزا على "مجال التأهيل وتكوين المختصين  والمهنيين في ترميم الممتلكات الثقافية" كما يضيف البيان.

من جهته نوه ميشال فوزيل "بالأهمية التي توليها الدولة الجزائرية لحماية  التراث الثقافي وبالجهود الحثيثة التي تبذلها في سبيل إحلال السلم الدولي  وترقية حوار الحضارات ونبذ الكراهية ومحاربة العنف و الإرهاب".

واعتبر رئيس بلدية آرل هيرفي شيافيتي أن "الظروف الحالية أضحت أكثر ملائمة  لتعزيز التفاهم والتعاون بين البلدين".

وألقى خبراء الوفد الجزائري محاضرات في الصالون أبرزوا من خلالها "الأساليب المتبعة والمهارات المعتمة في صيانة التراث الثقافي وتثمين بعده الاقتصادي".

اختيرت الجزائر ضيف شرف في الدورة الثالثة للصالون الدولي لمحترفي التراث  الثقافي المقام بمدينة أرل منذ 22 مايو الجاري والذي يختتم يوم الأربعاء.

الجناح الجزائري بصالون أرل الفرنسية للتراث الثقافي يحظى بزيارة رسمية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 أيار 2017 09:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

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