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رمضان: السيولة النقدية ستكون متوفرة عبر جميع مكاتب البريد عبر الوطن

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 أيار 2017 19:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 37 مرات
رمضان: السيولة النقدية ستكون متوفرة عبر جميع مكاتب البريد عبر الوطن

الجزائر  - أفادت مؤسسة بريد الجزائر في بيان لها يوم  الثلاثاء أنه تم اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية من أجل ضمان توفر السيولة  النقدية خلال شهر رمضان المعظم عبر جميع مكاتب البريد عبر الوطن.

و أكدت المؤسسة العمومية أنه "ترقبا لشهر رمضان المعظم   اتخذت مؤسسة بريد  الجزائر  وفاء بالتزامها في تلبية  طلبات المواطنين عبر الوطن  الاجراءات  الضرورية من أجل ضمان السيولة النقدية عبر جميع مكاتب البريد الموزعة في 48  ولاية".

و علاوة  على الاجراءات التي تم اتخاذها لتموين أحسن لمكاتب البريد وكذا  أجهزة الصرف الآلي  أشارت المؤسسة إلى أنها "تتعاون بشكل وثيق مع مصالح بنك  الجزائر إلى جانب  الجماعات المحلية"  من أجل ضمان تزويد مكاتب البريد 

بالأموال.

و من جهة أخرى  أبرز بريد الجزائر أن عملية توزيع بطاقات الدفع الإلكتروني  "الذهبية" متواصلة  "علما أن هناك مليوني (2) بطاقة مستعملة حاليا  و التي  سيتم استخدامها تدريجيا على مستوى كل أجهزة الصرف الآلي التي يبلغ عددها حاليا   1200".

و في هذا الصدد أوضحت المؤسسة أن عملية التحول إلى الجيل الجديد "سيتم بشكل  نهائي قبل منتصف شهر يوليو المقبل"  مما سيسمح باستخدام البطاقة الجديدة  "الذهبية" في كل أجهزة الصرف الآلي على المستوى الوطني.

و يدعو بريد الجزائر حاملي بطاقة السحب القديمة  إلى تقديم طلبهم حتى يتمكنوا  من الاستفادة من الامتيازات التي توفرها البطاقة الجديدة  مؤكدة أن تسليم  البطاقة الجديدة يستغرق 15 يوما فقط ابتداء من تاريخ تقديم الطلب عبر الموقع 

الالكتروني للمؤسسة.

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رمضان: السيولة النقدية ستكون متوفرة عبر جميع مكاتب البريد عبر الوطن
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 أيار 2017 19:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 37 مرة   شارك

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