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الكشف عن رقم أعمال مخفي يفوق  126 مليون دج لمعاملات التجارية غير مفوترة  خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 أيار 2017 18:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 25 مرات
الكشف عن رقم أعمال مخفي يفوق  126 مليون دج لمعاملات التجارية غير مفوترة  خلال أسبوع

الجزائر - كشفت حصلية لوزارة التجارة عن تسجيل مبلغ اجمالي  لتعاملات تجارية غير مفوترة بلغ 09ر126 مليون دج خلال الاسبوع الممتد من 7 الى  13 مايو الجاري في حين تم حجز سلع فاقت قيمتها 30 مليون دج في الفترة ذاتها.

وأظهرت الحصيلة الاسبوعية لتكثيف اجراءات الرقابة وملاحظة السوق لوزارة  التجارة أن تدخلات اعوان الرقابة التي بلغت 17.746 تدخلا خلال الفترة ذاتها  سمحت بالكشف عن 1.956 مخالفة وتحرير 1.716 محضر قضائي وغلق 93 محل تجاري عبر  التراب الوطني.

وبالتفصيل ففي مجال مراقبة المعاملات التجارية ومحاربة المضاربة تم اجراء  8.941 تدخل اسفر عن 1.103 مخالفة وتحرير 946 محضر قضائي وغلق 77 محل تجاري.

كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن رقم اعمال اجمالي مخفي لتعاملات غير مفوترة  بقيمة 09ر123 مليون دج وربح غير شرعي بقيمة 41.780 دج.

وتتعلق المخلافات المسجلة في هذا المجال أساسا بعدم الاعلان عن الاسعار  والتعريفة (359 مخالفة) وممارسة نشاط بدون محل (110) وعدم الفوترة (109)  ومعارضة المراقبة (71) وعدم القيد في السجل التجاري (60) و تطبيق اسعار غير  شرعية (36) وعدم التعديل في السجل التجاري (15) وفواتير غير مطابقة (5).

أما في مجال مراقبة المطابقة وقمع الغش فقد أسفرت التدخلات التي بلغت 7.905  تدخلا عن 853 مخالفة وتحرير 770 محضر قضائي وغلق 16 محل تجاري.

كما سمحت التدخلات بحجز سلع غير مطابقة أوغير صالحة للاستهلاك قدرت كمياتها ب  395ر62 طن بقيمية مالية فاقت 48ر30 مليون دج.

 

وتتعلق المخالفات في هذا الخصوص بغياب النظافة الصحية (341 مخالفة) وعدم  المطابقة للخصائص التنظيمية (58) وغياب الوسم (53) وغياب الرقابة الذاتية (49)  وعدم احترام سلسلة التبريد (10).

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الكشف عن رقم أعمال مخفي يفوق  126 مليون دج لمعاملات التجارية غير مفوترة  خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 أيار 2017 18:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 25 مرة   شارك

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