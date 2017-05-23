الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية: اطلاق البوابة الالكترونية للتعاقد

الجزائر- أطلق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بوابة الكترونية للتعاقد بهدف التكفل أفضل بالمؤمنين اجتماعيا في اطار برنامج عصرنة نظام الضمان الاجتماعي و تطبيق المخطط الاستراتيجي للصندوق 2017-2019 حسبما أكده المدير العام للصندوق تيجاني حسان هدام.

و خلال يوم اعلامي حول هذه البوابة الالكترونية صرح السيد هدام أن هذه البوابة تعد تطبيقا الكترونيا "https://pnc.cnas.dz" من تصميم كفاءات من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و موجه للتسيير الالكتروني للعلاقات التعاقدية مع مهنيي قطاع الصحة لاسيما من خلال تحميل الوثائق الطبية و الادارية.

كما تسمح للمؤمنين اجتماعيا بالاطلاع عن مدى معالجة طلبات التكفل الخاصة بهم لاسيما في مجال جراحة القلب و الشرايين. و أوضح ذات المسؤول أن هذه البوابة تسمح أيضا للمستخدمين الطبيين و الاداريين بعيادات جراحة القلب و الشرايين والمراكز الخاصة لتصفية الدم بتبادل المعلومات في حينها و ومنح خدمات الكترونية جديدة تسمح بضمان تنسيق أفضل مع المؤمنين اجتماعيا و كذا مع شركاء الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.

من جهة اخرى أكد السيد هدام أن الصندوق "تعهد بعصرنة نظام الضمان الاجتماعي بهدف تحسين الخدمات الموجهة للمؤمنين اجتماعيا و السهر "باستمرار على أنسنة" العلاقات مع مستعمليه في اطار منظومة الدفع للغير.

كما أوضح المتدخل أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يولي اهتماما "خاصا" ل "حسن الاستقبال" و لتخفيف اجراءات التكفل بجميع فئات المؤمنين اجتماعيا و ذوي الحقوق اضافة الى العصرنة.

و في هذا الشأن أشار السيد هدام الى أنه في اطار استعمال البطاقة الالكترونية "الشفاء" لفائدة المؤمنين اجتماعيا "تم إعداد قرابة 13 مليون بطاقة لفائدة أكثر من 36 مليون مستفيد (مؤمنين و ذوي الحقوق) و أن نظام التعاقد قد أنجز مع 11000 وكالة صيدلانية و 3200 طبيب معالج و 19 عيادة خاصة في جراحة الشرايين و القلب و 168 مركز لتصفية الدم و 320 مؤسسة للنقل الصحي".