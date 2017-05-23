القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية: اطلاق البوابة الالكترونية للتعاقد

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 أيار 2017 18:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 70 مرات
الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية: اطلاق البوابة الالكترونية للتعاقد

الجزائر- أطلق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بوابة  الكترونية للتعاقد بهدف التكفل أفضل بالمؤمنين اجتماعيا في اطار برنامج عصرنة  نظام الضمان الاجتماعي و تطبيق المخطط الاستراتيجي للصندوق 2017-2019  حسبما أكده المدير العام للصندوق تيجاني حسان هدام.

و خلال يوم اعلامي حول هذه البوابة الالكترونية  صرح السيد هدام أن هذه  البوابة تعد تطبيقا الكترونيا "https://pnc.cnas.dz" من تصميم كفاءات من  الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و موجه للتسيير الالكتروني للعلاقات التعاقدية مع مهنيي قطاع الصحة لاسيما من خلال تحميل الوثائق الطبية و  الادارية.

كما تسمح للمؤمنين اجتماعيا بالاطلاع عن مدى معالجة طلبات التكفل الخاصة بهم  لاسيما في مجال جراحة القلب و الشرايين.  و أوضح ذات المسؤول أن هذه البوابة تسمح أيضا للمستخدمين الطبيين و  الاداريين بعيادات جراحة القلب و الشرايين والمراكز الخاصة لتصفية الدم بتبادل  المعلومات في حينها و ومنح خدمات الكترونية جديدة تسمح بضمان تنسيق أفضل مع  المؤمنين اجتماعيا و كذا مع شركاء الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.

من جهة اخرى  أكد السيد هدام أن الصندوق "تعهد بعصرنة نظام الضمان  الاجتماعي بهدف تحسين الخدمات الموجهة للمؤمنين اجتماعيا و السهر "باستمرار  على أنسنة" العلاقات مع مستعمليه في اطار منظومة الدفع للغير.

كما أوضح المتدخل أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يولي اهتماما  "خاصا"  ل "حسن الاستقبال" و لتخفيف اجراءات التكفل بجميع فئات المؤمنين  اجتماعيا و ذوي الحقوق اضافة الى العصرنة.

و في هذا الشأن  أشار السيد هدام الى أنه في اطار استعمال البطاقة  الالكترونية "الشفاء" لفائدة المؤمنين اجتماعيا  "تم إعداد قرابة 13 مليون  بطاقة لفائدة أكثر من 36 مليون مستفيد (مؤمنين و ذوي الحقوق) و أن نظام  التعاقد قد أنجز مع 11000 وكالة صيدلانية و 3200 طبيب معالج و 19 عيادة خاصة  في جراحة الشرايين و القلب و 168 مركز لتصفية الدم و 320 مؤسسة للنقل  الصحي".

كلـمات مفتـاحيــة :
الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية: اطلاق البوابة الالكترونية للتعاقد
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 أيار 2017 18:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 70 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 