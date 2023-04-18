الصندوق الوطني للسكن يدفع 74,6 مليار دج لمؤسسات الإنجاز

واوضح البيان أنه تم دفع 74.604.397.810,74 دج من بينها 14.782.548.867,3 دج لصالح مؤسسات انجاز سكنات البيع بالإيجار "عدل" و 59.821.848.943,44 دج لفائدة مؤسسات الإنجاز بالنسبة لمشاريع السكن العمومي الايجاري (الاجتماعي) حسب نفس المصدر.
سكنات عدل: المبالغ المدفوعة لمؤسسات الإنجاز حسب الولايات
فيما يلي جدول يتضمن توزيع المبالغ المدفوعة خلال اليومين الأخيرين من طرف الصندوق الوطني للسكن لفائدة مؤسسات إنجاز المشاريع السكنية بصيغة البيع بالإيجار حسب الولايات. (المصدر: وزارة السكن والعمران والمدينة)
الولاية قيمة المبلغ (الوحدة: مليون دج)
مشاريع السكن مشاريع الطرقات الإجمالي والشبكات المختلفة
-عين تيموشنت 62 62
-الجزائر 8.221,23 1.132,9 9.354,13
-عنابة 316,87 59,45 376,32
-باتنة 69,5 38,66 108,17
-بجاية 51,67 - 51,67
-بسكرة 236,86 - 236,86
-بليدة 144,97 - 144,97
-برج بوعريرج 65,22 - 65,22
-بومرداس - 22,82 22,82
-قسنطينة 502,35 - 502,35
-الجلفة 27,88 3,06 30,95
-البيض 232,99 - 232,99
-غرداية 5,11 - 5,11
-جيجل 49,18 - 49,18
-الاغواط - 17,23 17,23
-ميلة 52,4 - 52,4
-مستغانم 323,72 59,41 383,13
-مسيلة - - -
-وهران 309,14 97,72 406,86
-ورقلة 196,07 - 196,07
-ام البواقي 79,53 - 79,53
-سعيدة 358,9 - 358,9
-سطيف 1.003,77 - 1.003,77
-سيدي بلعباس 518,97 - 518,97
-سكيكدة 0,32 9,46 9,78
-تمنراست 15,12 - 15,12
-تيارت 68,48 - 68,48
-تيبازة 1,36 - 1,36
-تيزي وزو 5,24 20,01 25,25
-تلمسان 327,27 75,6 402,87
المجموع 13.184,18 1.598,36 14.782,54 .
سكن اجتماعي: المبالغ المدفوعة لمؤسسات الإنجاز حسب الولايات
(الاجتماعي) حسب الولايات. (المصدر: وزارة السكن والعمران والمدينة) فيما يلي جدول يتضمن توزيع المبالغ المدفوعة خلال اليومين الأخيرين من طرف الصندوق الوطني للسكن لفائدة دواوين الترقية والتسيير العقاري المشرفة على إنجاز مشاريع السكن العمومي الايجاري
الولاية قيمة المبلغ (الوحدة: مليون دج)
-أدرار 434,8
-عين الدفلى 1.425,2
-عين تموشنت 554,5
-الجزائر- بئر مراد رايس 1.252,43
-الجزائر- دار البيضاء 1.883,18
-الجزائر-حسين داي 2.150,71
-عنابة 1.180,35
-باتنة 1.166,58
-بشار 467,35
-بجاية 1.811,5
-بسكرة 852,1
-بليدة 774,1
-برج بوعريرج 1.578,47
-بويرة 843,84
-بومرداس 2.003,01
-شلف 796,57
-قسنطينة 3.275,31
-الجلفة 1.494,27
-البيض 738,02
-الوادي 1.541,34
-الطارف 1.462,1
-غرداية 457,24
-قالمة 828,07
-إليزي 238,81
-جيجل 672,71
-خنشلة 1.493,32
-الاغواط 1.428,52
-معسكر 1.414,45
-المدية 2.885,04
-ميلة 706,55
-مستغانم 837,46
-مسيلة 1.681,58
-النعامة 364,73
-وهران 3.412,21
-ورقلة 622,09
-ام البواقي 737,91
-غليزان 1.529,7
-سعيدة 760,05
-سطيف 1.573,1
-سيدي بلعباس 1.047,41
-سكيكدة 1.019,38
-سوق اهراس 828,66
-تمنراست 743,24
-تبسة 824,59
-تيارت 1.996,27
-تندوف 368,03
-تيبازة 552,82
-تيسمسيلت 306,5
-تيزي وزو 1.558,28
-تلمسان 1.247,54
المجموع 59.821,84 .