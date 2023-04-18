الصندوق الوطني للسكن يدفع 74,6 مليار دج لمؤسسات الإنجاز

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة الباطلة والجنونية لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا -

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث ثورة في الذهنيات من أجل النهوض بقطاع الفلاحة -

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا -

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة -

مالية 2019: ميزانية دعم الدولة للفلاحة ثابتة مقارنة مع 2018 -

المنتخب الجزائري/قضية آلكاراز : سندافع بكل ما أوتينا بقوة عن حقوق الفاف -

هزة أرضية بقوة 4,7 درجات بولاية مستغانم -

الهاتف الثابت و النقال: تسجيل حوالي 50 مليون مشترك سنة 2017 -

الجزائر تحصي أزيد من 5ر34 مليون مشترك في الانترنت الثابت و النقال سنة 2017 -

الطريق العابر للصحراء: انجاز 1.600 كم من طرف الجزائر -

إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست -

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود -

مشروع قانون لترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر -

مشروع قانون الصحة الجديد :إدراج مبدأ الرقابة والتقييم في تسيير القطاع -

راوية يلتقي بواشنطن بمجموعة الأعمال الأمريكية -

غلام الله يؤكد عدم وجود أي صراع مذهبي في الجزائر -

الفريق قايد صالح يشيد بالهبة التضامنية للشعب الجزائري إثر سقوط الطائرة العسكرية -

التربية الإسلامية ينبغي أن تبطل مرجعيات الإرهاب ومستنداته المشبوهة -

الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تكرم عدة شخصيات وطنية -