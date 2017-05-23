سونلغاز تطلق خدمة طلب التوصيل عبر الانترنيت لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

الجزائر- أطلقت شركة توزيع الكهرباء و الغاز للجزائر العاصمة خدمة طلب التوصيل لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عبر الانترنيت حسبما أعلن به اليوم الاثنين الرئيس المدير العام لهذا الفرع التابع لمجمع سونلغاز مروان شبان.

و أوضح السيد شبان خلال اليوم الإعلامي الذي خصص لهذه الخدمة الجديدة التي سبق اطلاقها و متوفرة أيضا لزبائن شركات التوزيع الاخرى عبر كامل التراب الوطني قائلا "نعتبر أن عملية التوصيل الكهربائي بشبكات التوزيع بالنسبة لمستثمر جديد من نوع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على وجه الخصوص من المفروض أن تكون بطبيعة الحال سهلة و لا تعد عائقا اضافيا لصاحب المشروع".

كما اوضح السيد شبان أن هذه العملية تندرج في اطار العمليات التي أطلقتها شركة توزيع الكهرباء و الغاز للجزائر العاصمة و شركة سونلغاز للمساهمة في تحسين مناخ الأعمال كما أوصت به الجماعات المحلية.

تسمح هذه الخدمة و المتوفرة من خلال تطبيق على بوابة موقع شركة التوزيع بتقديم طلب توصيل بالكهرباء و الغاز و بتحميل ملف الكتروني مبسط لطلب التوصيل وكذا متابعة مسار التكفل بعملية التوصيل.

و من أجل التكفل الأمثل بطلبات أصحاب المشاريع تربط شركة التوزيع لجزائر العاصمة من خلال هذا التطبيق كل طالب بقائم بالأعمال يرافق و يتابع و يعالج طلب المستثمر و هذا بدءا من التسجيل إلى غاية التشغيل.

و بخصوص آجال الانجاز أكد السيد شبان أن هذه التوصيلات البسيطة كانت تتم في ستة (6) أيام للكهرباء و سبعة (7) أيام للغاز في سنة 2016 بينما كانت تمديدات الشبكات 73 يوم للكهرباء و 68 يوم للغاز موضحا أنه بين 2010 و 2016 تم تقليص هذه الآجال بشكل كبير بالنسبة للتوصيلات البسيطة بالكهرباء (11 يوما) و الغاز (10 أيام) بما في ذلك تمديدات شبكات الكهرباء (99 يوم) و الغاز (101 يوم).

و تهدف شركة التوزيع الجزائر العاصمة إلى بلوغ أجل خمسة (5) أيام بحلول سنة 2021 بالنسبة للتوصيلات البسيطة بالكهرباء و ستة (6) أيام للغاز بينما ستنجز تمديدات الشبكات في أجل 45 يوم بالنسبة للكهرباء و 42 يوم بالنسبة للغاز.

و للتوصل إلى هذا الهدف تم اطلاق العديد من العمليات على غرار تخفيف اجراءات طلبات التوصيل (كهرباء و غاز) توزيع و توحيد ملف طلب التوصيل و التكفل بطلبات التوصيل من طرف قائمين بالأعمال خصصوا حصريا بهذه العمليات.

و اوضح ذات المسؤول أن طلبات التوصيل عن طريق الانترنيت سيتم تعميمها في المرحلة الثانية لجميع زبائن سونلغاز عبر كامل التراب الوطني مشيرا أن شركته انجزت خلال سنة 2016 ازيد من 30.000 توصيل جديد بالكهرباء و الغاز على مستوى العاصمة.

و في اطار عصرنة مصالحها أطلق شركة توزيع الكهرباء و الغاز للجزائر عبر موقعها الالكتروني الذي عرف تصميما جديدا خدمة تسديد جديدة لفواتير الغاز و الكهرباء مجانية و عصرية و مؤمنة من خلال البطاقات البنكية.

و أوضح مسؤولو شركة توزيع الكهرباء و الغاز للجزائر أن هذه العملية التي تمت بشراكة مع بنكها تشكل احد النقاط المهمة لمسار التحسين النوعي للخدمات المقدمة للزبائن.

و سجلت هذه الخدمة منذ اطلاقها 175 عملية دفع بقيمة تفوق مليون دينار جزائري.

تسير شركة توزيع الكهرباء و الغاز للجزائر 872.104 زبون بالعاصمة عبر مديرياتها الأربع (بولوغين بلوزداد الحراش و جسر قسنطينة).