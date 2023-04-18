العملية ال22 لإعادة الاسكان بولاية الجزائر : ترحيل أزيد من 4000 عائلة  ابتداء من الثلاثاء 

الجزائر - ستنطلق يوم الثلاثاء العملية ل22 للترحيل و إعادة الاسكان لولاية الجزائر و التي ستمس أزيد من 4000 عائلة منها 2000 عائلة ضمن البرنامج السكني بصيغة عمومي إيجاري و 2000 عائلة أخرى ضمن صيغة الاجتماعي التساهمي حسبما ما أعلنه الاثنين والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ.

و قال السيد زوخ في ندوة صحفية بمناسبة الاعلان عن انطلاق هذه العملية أنها ستمس أزيد من 4000 عائلة التي سوف يتم ترحيلها عبر عدة مراحل ابتداء ب1200 عائلة سترحل قبل شهر رمضان المعظم و 400 عائلة أخرى سترحل أثناء شهر رمضان فيما سترحل العائلات المتبقية بعد العيد.

و أشار ان عملية الترحيل ال22 ستمس ستة (6) مقاطعات إدارية و هي دار البيضاء و الدرارية و الحراش و بئر مراد رايس و الشراقة و بوزريعة مع علم انه سيتم غدا الثلاثاء إعادة إسكان 107 عائلة منحدرة من الحي القصديري "عين دزاير" بموقع مشروع ملعب الدويرة حيث سيتم استقبالها بحي سكني جديد في ذات البلدية و هو حي "3500 مسكن أبزيو 1 و 2 ببلدية الدويرة.

و ستمس هذه العملية بصفة عامة بخصوص البرنامج السكني بصيغة عمومي إيجاري -يبرز الوالي- 20 موقعا للبيوت القصديرية و من بينها الحي القصديري "وادي الحميز ببلدية برج الكيفان (1003 عائلة) و الحي القصديري "ستول المكي" ببلدية جسر قسنطينة (199 عائلة) و الحي القصديري "حظيرة دنيا" ببلديتي دالي ابراهيم و أولاد فايت (58 عائلة) و الحي القصديري عين دزاير" ببلدية الدويرة (107 عائلة ) و الحي القصديري المحاذي لمعهد الفندقة ببلدية عين البنيان (90 عائلة) و الحي القصديري "الروخي" ببلدية الدويرة (56 عائلة) و الحي القصديري مليكة قايد ببلدية الحراش (36 عائلة)-يقول المسؤول.

كما ستمس هذه العملية موقعين للأسطح و الأقبية ببلديات دالي ابراهيم و برج الكيفان و كذا موقع الشاليهات ببلدية بني مسوس بالإضافة إلى نقاط سوداء على مستوى المقاطعات الادارية للدرارية و الشراقة-يقول الوالي.

أما بخصوص الأحياء السكنية الجديدة التي ستستقبل السكان الجدد فهي كالتالي: حي "3500 مسكن أبزيو 1 و 2 ببلدية الدويرة و الحي السكني 380/473 مسكن كوريفة ببلدية الحراش و الحي السكني 300/1000 مسكن ببلدية الدويرة و الحي السكني 192/2400 مسكن ببلدية أولاد فايت.

و أبرز أن عملية الترحيل ال22 ستسمح ب"استرجاع اكثر من 21 هكتار من الأوعية العقارية "دون ان يحدد مآل هذه الأوعية مضيفا أنها ستسمح كذلك " إخلاء كامل ضفاف واد الحميز من البيوت القصديرية على مستوى أربعة بلديات و هي بلديات دار البيضاء و الرويبة و برج البحري و برج الكيفان على امتداد 10 كليومترات".

و قال بخصوص الطعون التي قدمها المقصين من عمليات اعادة الاسكان بالولاية ان اللجنة المكلفة بالطعون قد درست لحد اليوم 15 الف طعنا حيث تم قبول حوالي 900 طعن معلنا انه "سيتم اسكان خلال العملية ال22 حوالي 105 عائلة التي حظيت طعونها بالموافقة".

أما بخصوص برنامج السكن الاجتماعي التساهمي "ستستفيد 2000 عائلة من سكناتها على مرحلتين على ان تكون الانطلاقة الأولى الخميس المقبل لتمس 1200 عائلة و بهذا تكون 11.118 عائلة استفادت من سكاناتها بصيغة اجتماعي تساهمي منذ بداية العملية في مايو 2014" يبرز السيد زوخ.

و ذكر الوالي أن العدد الاجمالي للعائلات المستفيدة من سكنات لائقة أصبح أكثر من 51.000 عائلة (أزيد من 255.000 شخص) بصيغتي الاجتماعي الايجاري و الاجتماعي التساهمي بالاضافة إلى 14.500 عائلة استلمت مفاتيح سكنات "عدل" و السكنات الترقوية العمومية." و يوجد أيضا 3.300 سكن عدل من المنتظر تسليمها في أواخر مايو 2017 و بهذا تكون 17.800 عائلة قد استلمت مفاتيح سكنات "عدل" و

السكنات الترقوية العمومية و بالتالي تكون أزيد من 71 ألف عائلة قد استفادت من سكنات بمختلف الصيغ خلال الفترة الممتدة من مايو 2014 إلى غاية مايو 2017 ما يعادل تعداد سكاني بقدر بحوالي 355.000 شخص"-حسب الوالي.