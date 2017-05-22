القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تصدير التمور: تبون يدعو الى زيادة المساحات المخصصة لزراعة النخيل

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 أيار 2017 19:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 53 مرات
تصدير التمور: تبون يدعو الى زيادة المساحات المخصصة لزراعة النخيل

الجزائر- دعا وزير السكن و العمران و المدينة و وزير  التجارة بالنيابة السيد عبد المجيد تبون يوم الاثنين الى زيادة  المساحات  المخصصة لزراعة النخيل و عدد النخيل من أجل التوصل الى رفع حجم صادرات التمور  الذي يبقى غير كاف.

و خلال لقاء مع مهنيي هذا الفرع نظم بالجزائر العاصمة  صرح السيد تبون  يقول " لن نتوصل أبدا ب 19 مليون نخلة مزروعة على مساحة 167000 هكتار الى  تحقيق تقدم في مجال تصدير التمور الذي يشهد ركودا بحيث يبلغ حاليا حجم  الصادرات نحو 3 بالمئة فقط من الحجم الاجمالي للإنتاج المقدر ب 1 مليون طن  سنويا".

من جهة أخرى  دعا الوزير مصدري التمور الى ولوج المزيد من الأسواق  الخارجية لاسيما بإفريقيا و الصين.

و في سنة 2016  بلغت صادرات التمور  31000 طن بقيمة 5ر37 مليون دولار  أي بتسجيل ارتفاع ب 8 بالمئة مقارنة بسنة 2015  على حد قوله.

كما اضاف يقول أن هذه الارقام " مقبولة لكنها غير كافية" حيث أوصى  بزيادة المساحات المخصصة لهذا الفرع بالولايات المنتجة (بسكرة و الوادي  و ورقلة  و أدرار و بشار و تندوف ) اضافة الى عدد النخيل لتحقيق الاهداف  المسطرة في مجال التصدير على  المدى القصير و المتوسط.

في نفس الخصوص  أكد الوزير على ضرورة تلبية الطلب المحلي من التمور  بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين.

كما شجع المتعاملين في فرع التمور على اللجوء الى المقايضة من أجل تدعيم  التبادلات التجارية بين الجزائر  و البلدان الافريقية.

و يرى السيد تبون أنه " من الضروري بالنسبة لمصدري التمور و كل الذين  يرغبون في العمل في هذا القطاع التحلي بالإرادة و تغيير طريقة العمل".

و أشار الى أنه بالنظر الى الطاقات لتي تزخر بها الجزائر في هذا القطاع   من المفروض أن تحتل المرتبة الاولى على المستوى الافريقي و العربي لتتمكن من  ضمان دخل اضافي بالعملة الصعبة. كما طمأن الوزير بان الدولة لن تدخر أي جهد  لمرافقة المتعاملين الذين يرغبون في تصدير التمور او أي منتوج زراعي آخر.

و يذكر أن الجزائر تحتل المرتبة ال9 كبلد مصدر للتمور على الصعيد العالمي و  المرتبة ال4 من حيث الانتاج بعد  مصر وايران و السعودية.

و في هذا الاطار جدد السيد تبون دعم الدولة من خلال الصندوق الخاص لترقية  الصادرات بغية تغطية بعض التكاليف التي قدمها المصدرون.       و يمنح الصندوق المذكور مساعدات للتعويض الجزئي لمصاريف النقل الدولي و كذا

التكفل بجزء من النفقات في اطار مساهمة المؤسسات الجزائرية المصدرة في  التظاهرات الاقتصادية (معارض و صالونات...) المنظمة في الخارج.

و لدى تدخلهم خلال هذا اللقاء الذي جمعهم بالوزير تطرق المصدرون الى مختلف  العراقيل المرتبطة بهذا القطاع فيما يخص التصدير مشيرين بالخصوص الى الصعوبات  الاقتصادية و العراقيل على مستوى البنوك.

و على صعيد أخر توج هذا اللقاء بالتوقيع على اتفاقية بين الوكالة الوطنية  لترقية التجارة الخارجية (ألجيكس) و غرفة التجارة و الصناعة للجزائر العاصمة  لتعزيز تعاونهما من اجل مرافقة المصدرين الجزائريين.

و تم توقيع الوثيقة من طرف المدير العام لألجيكس رفيق شيتي و رئيس غرفة  التجارة و الصناعة للجزائر العاصمة  صالح دادي واعمر.

كلـمات مفتـاحيــة :
تصدير التمور: تبون يدعو الى زيادة المساحات المخصصة لزراعة النخيل
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 أيار 2017 19:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 53 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود