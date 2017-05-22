تصدير التمور: تبون يدعو الى زيادة المساحات المخصصة لزراعة النخيل

الجزائر- دعا وزير السكن و العمران و المدينة و وزير التجارة بالنيابة السيد عبد المجيد تبون يوم الاثنين الى زيادة المساحات المخصصة لزراعة النخيل و عدد النخيل من أجل التوصل الى رفع حجم صادرات التمور الذي يبقى غير كاف.

و خلال لقاء مع مهنيي هذا الفرع نظم بالجزائر العاصمة صرح السيد تبون يقول " لن نتوصل أبدا ب 19 مليون نخلة مزروعة على مساحة 167000 هكتار الى تحقيق تقدم في مجال تصدير التمور الذي يشهد ركودا بحيث يبلغ حاليا حجم الصادرات نحو 3 بالمئة فقط من الحجم الاجمالي للإنتاج المقدر ب 1 مليون طن سنويا".

من جهة أخرى دعا الوزير مصدري التمور الى ولوج المزيد من الأسواق الخارجية لاسيما بإفريقيا و الصين.

و في سنة 2016 بلغت صادرات التمور 31000 طن بقيمة 5ر37 مليون دولار أي بتسجيل ارتفاع ب 8 بالمئة مقارنة بسنة 2015 على حد قوله.

كما اضاف يقول أن هذه الارقام " مقبولة لكنها غير كافية" حيث أوصى بزيادة المساحات المخصصة لهذا الفرع بالولايات المنتجة (بسكرة و الوادي و ورقلة و أدرار و بشار و تندوف ) اضافة الى عدد النخيل لتحقيق الاهداف المسطرة في مجال التصدير على المدى القصير و المتوسط.

في نفس الخصوص أكد الوزير على ضرورة تلبية الطلب المحلي من التمور بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين.

كما شجع المتعاملين في فرع التمور على اللجوء الى المقايضة من أجل تدعيم التبادلات التجارية بين الجزائر و البلدان الافريقية.

و يرى السيد تبون أنه " من الضروري بالنسبة لمصدري التمور و كل الذين يرغبون في العمل في هذا القطاع التحلي بالإرادة و تغيير طريقة العمل".

و أشار الى أنه بالنظر الى الطاقات لتي تزخر بها الجزائر في هذا القطاع من المفروض أن تحتل المرتبة الاولى على المستوى الافريقي و العربي لتتمكن من ضمان دخل اضافي بالعملة الصعبة. كما طمأن الوزير بان الدولة لن تدخر أي جهد لمرافقة المتعاملين الذين يرغبون في تصدير التمور او أي منتوج زراعي آخر.

و يذكر أن الجزائر تحتل المرتبة ال9 كبلد مصدر للتمور على الصعيد العالمي و المرتبة ال4 من حيث الانتاج بعد مصر وايران و السعودية.

و في هذا الاطار جدد السيد تبون دعم الدولة من خلال الصندوق الخاص لترقية الصادرات بغية تغطية بعض التكاليف التي قدمها المصدرون. و يمنح الصندوق المذكور مساعدات للتعويض الجزئي لمصاريف النقل الدولي و كذا

التكفل بجزء من النفقات في اطار مساهمة المؤسسات الجزائرية المصدرة في التظاهرات الاقتصادية (معارض و صالونات...) المنظمة في الخارج.

و لدى تدخلهم خلال هذا اللقاء الذي جمعهم بالوزير تطرق المصدرون الى مختلف العراقيل المرتبطة بهذا القطاع فيما يخص التصدير مشيرين بالخصوص الى الصعوبات الاقتصادية و العراقيل على مستوى البنوك.

و على صعيد أخر توج هذا اللقاء بالتوقيع على اتفاقية بين الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجيكس) و غرفة التجارة و الصناعة للجزائر العاصمة لتعزيز تعاونهما من اجل مرافقة المصدرين الجزائريين.

و تم توقيع الوثيقة من طرف المدير العام لألجيكس رفيق شيتي و رئيس غرفة التجارة و الصناعة للجزائر العاصمة صالح دادي واعمر.