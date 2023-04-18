  وتيرة التضخم المتوسط السنوي بلغت 7 في المائة الى غاية ابريل 2017

الجزائر- بلغت وتيرة التضخم السنوية 7 في المائة وذلك الى غاية نهاية شهر ابريل 2017 حسبما علمته وأج يوم الاثنين لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

وتمثل وتيرة التضخم على أساس سنوي في ابريل 2017 تطور مؤشر أسعارالاستهلاك مع احتساب اثنا عشر(12) شهرا خلال الفترة الممتدة ما بين مايو 2016 و ابريل 2017 مقارنة بالفترة ما بين مايو 2015 وابريل 2016.

وحول التغيرات الشهرية في أسعار المستهلكين اي تطور الأسعار في ابريل 2017 مقارنة بمارس 2017 فقد سجلت قرابة 4ر0 في المائة.

وفيما يتعلق بالتطور الشهري الذي يعتبر المؤشر الخام لأسعار المستهلكين وبحسب فئة المنتجات فان أسعار السلع الغذائية بلغت نسبة 5ر0 في المائة.

هذا الارتفاع الشهري جاء بعد الارتفاع المسجل في اسعار المنتجات الفلاحية الطازجة و كذا المنتجات الغذائية الصناعية حيث عرفت اسعار المنتجات الفلاحية الطازجة ارتفاعا بنسبة 5ر0 في المائة في ابريل 2017 مقارنة بتلك المسجلة في شهر مارس الماضي.

وعلى سبيل المثال سجلت اسعار لحوم الدجاج ارتفاعا بنسبة 10في المائة الفواكه ب 4ر11 في المائة في حين تم تسجيل انخفاضا في اسعار الخضر (-1ر 6 في المائة ) و البطاطا (-2ر2 في المائة ) في المائة.

و بالنسبة لأسعار منتجات الصناعة الغذائية فان هذه الاخيرة عرفت ارتفاعا شهريا بنسبة 4ر0في المائة و ذلك راجع حسب الديوان الوطني للإحصائيات لارتفاع اسعار منتجات فئة السكر ومشتقاتها (+3ر1 في المائة ).

ومن جهة أخرى فان أسعار السلع المصنعة سجلت ارتفاعا ب 5ر0 في المائة في حين أن أسعار الخدمات عرفت انخفاضا ب 1ر0 في المائة.

وبخصوص فئة السلع و الخدمات سجلت اسعار التأثيث و لوازمه ارتفاعا شهريا قدر ب 7ر0 في المائة في حين عرفت سلع فئة التسلية الثقافة والتربية ارتفاعا ب 1ر2 في المائة فيما تميزت بقية المواد بالاستقرار.

للتذكير, يتوقع قانون المالية ل 2017 تضخما ب 4 في المائة.