باريس - تعتبر الآفاق الاقتصادية الإفريقية على المدى المتوسط إيجابية بالرغم من تراجع النمو سنة 2016 ، حسبما جاء في تقرير نشرته ثلاثة هيئات دولية.

هذا التقرير الذي نشره البنك الإفريقي للتنمية و منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث تحصلت وأج على نسخة منه يحلل الأداءات المتفاوتة للقارة سنة 2016 حول المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية والحوكمة مشيرا إلى آفاق ملائمة في سنتي 2017 و 2018.

يحمل هذا التقرير عنوان الآفاق الاقتصادية في إفريقيا لسنة 2017 و يذكر أن النمو في إفريقيا الذي يواجه عراقيل متتالية على الصعيدين الإقليمي و الدولي سنة 2016 يستمر في التراجع و لكن الآفاق في المدى المتوسط تشير إلى الإيجابية.

وفي سنة 2016، أوضح التقرير أن نمو حجم الناتج المحلي الإجمالي سجل خطوة بنسبة 2,2 % الذي تأثر خاصة بسبب التراجع المستمر لأسعار المواد الأساسية وتباطؤ الاقتصاد الدولي، مشيرا إلى أن إفريقيا الشمالية تتصدر القائمة في نمو حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5,3 % تليها إفريقيا الشمالية بنسبة 3 %.

أما بخصوص التدفقات المالية الخارجية لإفريقيا سنة 2017 فقد بلغت حسب نفس المصدر 179,7 مليار دولار و هي في ارتفاع مقارنة بسنة 2016 التي سجلت 177,7 مليار إضافة إلى الاستثمار المباشر الأجنبي و تحويلات أموال المهاجرين التي تؤكد الوضعيات الأساسية لمصادر الأموال الخارجية.

وبفضل تدفقات الشرق الأوسط و الشرق الأقصى بلغ الاستثمار المباشر الأجنبي 57,5 مليار دولار و تتميز الاستثمارات بتنوعها لصالح مواد الاستهلاك و قطاع الخدمات على غرار الخدمات المالية و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.

كما بلغت تحويلات الأموال 66,2 مليار دولار سنة 2017 و هي في تطور بنسبة 2,4 % مقارنة بالسنة الماضية.