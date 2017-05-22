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الآفاق الاقتصادية الإفريقية على المدى المتوسط إيجابية

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 أيار 2017 12:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات

باريس  - تعتبر الآفاق الاقتصادية الإفريقية على المدى  المتوسط إيجابية بالرغم من تراجع النمو سنة 2016 ، حسبما جاء في تقرير نشرته  ثلاثة هيئات دولية.

هذا التقرير الذي نشره البنك الإفريقي للتنمية و منظمة التعاون الاقتصادي و  التنمية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  حيث تحصلت وأج على نسخة منه يحلل الأداءات المتفاوتة للقارة سنة 2016 حول المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية والحوكمة  مشيرا إلى آفاق ملائمة في سنتي 2017 و 2018.

يحمل هذا التقرير عنوان الآفاق الاقتصادية في إفريقيا لسنة 2017 و يذكر أن النمو في إفريقيا الذي يواجه عراقيل متتالية على الصعيدين الإقليمي و الدولي  سنة 2016  يستمر في التراجع و لكن الآفاق في المدى المتوسط تشير إلى  الإيجابية.

وفي  سنة 2016، أوضح التقرير أن نمو حجم الناتج المحلي الإجمالي سجل خطوة  بنسبة 2,2 % الذي تأثر خاصة بسبب التراجع المستمر لأسعار المواد الأساسية وتباطؤ الاقتصاد الدولي، مشيرا إلى أن إفريقيا الشمالية تتصدر القائمة في نمو  حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5,3 % تليها إفريقيا الشمالية بنسبة 3 %.

أما بخصوص التدفقات المالية الخارجية لإفريقيا سنة 2017  فقد بلغت حسب نفس المصدر 179,7 مليار دولار و هي في ارتفاع مقارنة بسنة 2016 التي سجلت 177,7  مليار إضافة إلى الاستثمار المباشر الأجنبي و تحويلات أموال المهاجرين التي  تؤكد الوضعيات الأساسية لمصادر الأموال الخارجية.

وبفضل تدفقات الشرق الأوسط و الشرق الأقصى  بلغ الاستثمار المباشر الأجنبي  57,5 مليار دولار و تتميز الاستثمارات بتنوعها لصالح مواد الاستهلاك و قطاع  الخدمات على غرار الخدمات المالية و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.

 

كما بلغت تحويلات الأموال 66,2 مليار دولار سنة 2017 و هي في تطور بنسبة 2,4  % مقارنة بالسنة الماضية.

الآفاق الاقتصادية الإفريقية على المدى المتوسط إيجابية
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 أيار 2017 12:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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